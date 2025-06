Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész több évtized után távozik az ügyészségtől.","shortLead":"A legfőbb ügyész több évtized után távozik az ügyészségtől.","id":"20250606_Polt-Peter-Nehez-szivvel-adtam-be-a-lemondasomat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a.jpg","index":0,"item":"7a93df08-731b-46f0-b25a-49e4559cd8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Polt-Peter-Nehez-szivvel-adtam-be-a-lemondasomat","timestamp":"2025. június. 06. 10:43","title":"Polt Péter: Nehéz szívvel adtam be a lemondásomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség. Az eset kapcsán annak jártunk utána, hogy kik azok a fejvadászok, és mennyire hasonlítanak az amerikai filmekből ismert, vérdíjért dolgozó „bűnüldözési vállalkozókra”.","shortLead":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség...","id":"20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a.jpg","index":0,"item":"92ed8ada-5354-4962-9486-aec2056030e5","keywords":null,"link":"/360/20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 14:30","title":"Kik azok a fejvadászok, akik nemzetközi bűnözőket fognak el Magyarországon, és hogyan dolgoznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","shortLead":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","id":"20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"2c9086c2-63af-44b0-b9ea-0b0b79ba9164","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","timestamp":"2025. június. 06. 14:37","title":"„Ön nagyon sok mindent tud, veszélyesen sok mindent tud” – mondta a Szőlő utcai javítóintézeti igazgató fideszes felterjesztője a 444 újságírójának, amikor az a miértről érdeklődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a598cf-0d39-4a99-a72b-4dd2dab1eb2c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Landolás közben a Hold felszínébe csapódott a japán ispace magáncég leszállóegysége – közölte pénteken a vállalat. A küldetést sikertelennek nyilvánították.","shortLead":"Landolás közben a Hold felszínébe csapódott a japán ispace magáncég leszállóegysége – közölte pénteken a vállalat...","id":"20250606_ispace-resilience-szonda-holdra-szallas-meghibasodas-becsapodas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a598cf-0d39-4a99-a72b-4dd2dab1eb2c.jpg","index":0,"item":"5d395ae6-2a5a-45b1-8626-786d03f8db20","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_ispace-resilience-szonda-holdra-szallas-meghibasodas-becsapodas-urkutatas","timestamp":"2025. június. 06. 11:15","title":"A Holdnak csapódott a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21e19c1-5bca-44a3-9da6-cf8a8c56a078","c_author":"Papp Réka Kinga ","category":"360","description":"A mostanihoz fogható mértékben a NER még nem ingott meg. Bár kevés példa van rá, annál nagyobb volt a megdicsőülése az időben visszavonulóknak. Nem is kell nagyon visszamenni az időben. Vélemény.","shortLead":"A mostanihoz fogható mértékben a NER még nem ingott meg. Bár kevés példa van rá, annál nagyobb volt a megdicsőülése...","id":"20250606_hvg-papp-reka-kinga-gorbacsok-a-meguszas-muveszete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21e19c1-5bca-44a3-9da6-cf8a8c56a078.jpg","index":0,"item":"4c4b9c00-ee80-4b7c-8e2e-8622d5c0788a","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-papp-reka-kinga-gorbacsok-a-meguszas-muveszete","timestamp":"2025. június. 06. 08:30","title":"Papp Réka Kinga: Mi történne, ha Orbán átadná a stafétát, és elvonulna a zebráit vakargatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d198ba42-46d7-4832-bea0-e68ba98f0ac7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még nem elitkulturális tevékenység az olvasás Magyarországon, de már nem vagyunk messze ettől – állítja Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke. Manapság sokszor hároméves korig eldől, hogy valakiből olvasó lesz-e vagy sem, mit tehetnek a szülők? Jó hír, hogy még a nem olvasó fiatalok is könnyen rákapathatók a könyvekre. Vajon hogyan? ","shortLead":"Még nem elitkulturális tevékenység az olvasás Magyarországon, de már nem vagyunk messze ettől – állítja Gombos Péter...","id":"20250606_hvg-nincs-mese-kell-mese-gombos-peter-olvasaskutato-olvasas-kutyuzes-melyolvasas-gyerekek-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d198ba42-46d7-4832-bea0-e68ba98f0ac7.jpg","index":0,"item":"a93f1e1a-b87e-45c9-a3cd-0b4426f00663","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-nincs-mese-kell-mese-gombos-peter-olvasaskutato-olvasas-kutyuzes-melyolvasas-gyerekek-fiatalok","timestamp":"2025. június. 06. 20:05","title":"Ha a magyarok szövegértési képessége elérné a finnországit, nagyon nagy mértékben nőne a GDP-nk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyílt lakossági fórumot tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol többek között reagált Navracsics Tibor kritikáira. ","shortLead":"Újabb nyílt lakossági fórumot tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol többek között reagált...","id":"20250607_Lazar-Janos-Navracsics-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"3ed3ebf5-9df7-43ed-9efe-f273a6655921","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Lazar-Janos-Navracsics-fidesz","timestamp":"2025. június. 07. 11:15","title":"Ha a Fidesz egysége ezt követeli, akkor Lázár hajlandó személyesen bocsánatot kérni Navracsicstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek között egy szlovén és egy német bíró is van.","shortLead":"Az érintettek között egy szlovén és egy német bíró is van.","id":"20250606_usa-icc-szankciok-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"7ece9980-d157-41ed-8a0e-7ede5e3bcc2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_usa-icc-szankciok-birok","timestamp":"2025. június. 06. 05:16","title":"Az amerikai kormány szankciókkal sújtotta a Nemzetközi Törvényszék négy bíráját az Egyesült Államok és Izrael ellen tett büntetőjogi lépések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]