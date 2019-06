Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár a minimálbért is elérheti a szakképzésben tanuló, jó eredményű diákok juttatása.","shortLead":"Akár a minimálbért is elérheti a szakképzésben tanuló, jó eredményű diákok juttatása.","id":"20190603_Minimalbert_kereshetnek_a_jol_tanulo_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51df5f35-ed5f-4577-9cc6-0c870cbc9fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Minimalbert_kereshetnek_a_jol_tanulo_diakok","timestamp":"2019. június. 03. 08:21","title":"Minimálbért kereshetnek a jól tanuló diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló vizet is. Az építkezés során azonban két hónapig egyáltalán nem tudja fogadni az esővizet a most bővített tároló. A nyárra pedig várhatók heves esőzések.","shortLead":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló...","id":"20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ffc70f-8793-4478-8af1-295f2d644726","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","timestamp":"2019. június. 04. 12:06","title":"Októberig kell arra várni, hogy ne ömöljön a Dunába a szennyvíz, ha nagy eső éri el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f502d0-325c-45f7-8c84-ab931669240c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel ezelőtt indult útjára az Egyesült Államokból a meleg polgárjogi mozgalom, ami máig meghatározó elemét képezi az LGBTQA-közösség tagjai számára.","shortLead":"Ötven évvel ezelőtt indult útjára az Egyesült Államokból a meleg polgárjogi mozgalom, ami máig meghatározó elemét...","id":"20190604_ma_50_eves_a_pride","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32f502d0-325c-45f7-8c84-ab931669240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79ba802-d8fc-422a-9977-f589b577f2f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_ma_50_eves_a_pride","timestamp":"2019. június. 04. 07:03","title":"Ma 50 éves a Pride: öt évtizedet ölel fel a Google mai logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","shortLead":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","id":"20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39f6e6-3c15-4dd9-9757-3b5ff51c24f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","timestamp":"2019. június. 04. 09:49","title":"Piacra dobták minden idők legismertebb maffiózójának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes lesz ezek után az amerikai elnök londoni látogatása.","shortLead":"Érdekes lesz ezek után az amerikai elnök londoni látogatása.","id":"20190603_Donald_Trump_jol_megmondta_a_velemenyet_Meghan_Marklerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38845b73-1764-4858-acd3-f361f30aab64","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Donald_Trump_jol_megmondta_a_velemenyet_Meghan_Marklerol","timestamp":"2019. június. 03. 08:25","title":"Donald Trump jól megmondta a véleményét Meghan Markle-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció, amit mi eredetinek ismerünk, épüljön újjá, miután a tűzvészben az épület tetőszerkezete leégett. A műemlékvédelmi elvekre hivatkozik. \r

\r

","shortLead":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció...","id":"20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfba91f7-b66a-47ea-9140-b1770911b441","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","timestamp":"2019. június. 04. 13:58","title":"Egyre inkább úgy tűnik, az általunk ismert Notre-Dame fog újjáépülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","shortLead":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","id":"20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e286e-1220-4bd7-b569-ce14d8d0bc37","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","timestamp":"2019. június. 04. 08:59","title":"Titkos jelentést írtak Bodrogi Gyuláról 1989-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","shortLead":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","id":"20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a69031e-ccf8-41f1-aef6-b5c6b1973ef9","keywords":null,"link":"/sport/20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","timestamp":"2019. június. 03. 16:50","title":"Megint új edzője van a Puskás Akadémiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]