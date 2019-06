Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék elhelyezkedni az egykori közmunkásokat.","shortLead":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék...","id":"20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fc527-6757-4bdf-ad90-14ab4d3e350d","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 15:56","title":"Szövetkezetbe terelné a volt közmunkásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72651d6-9c7f-48fa-acf0-e10e4e4c24a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felnyitottak egy ezeréves szarkofágot a németországi Mainz legrégebbi templomában, hogy megtudják, valóban az 1021-ben elhunyt Erkanbald érsek földi maradványait rejti-e a koporsó.","shortLead":"Felnyitottak egy ezeréves szarkofágot a németországi Mainz legrégebbi templomában, hogy megtudják, valóban az 1021-ben...","id":"20190604_nemetorszag_mainz_ersek_tudomany_szent_janos_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72651d6-9c7f-48fa-acf0-e10e4e4c24a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7561ed77-f27c-4ec0-bbaf-c60714997bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_nemetorszag_mainz_ersek_tudomany_szent_janos_templom","timestamp":"2019. június. 04. 18:03","title":"Felnyitottak egy 1000 éves szarkofágot a németek, és ez eldöntheti Mainz történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik felfedezője.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik...","id":"20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d593a767-d9f6-4a42-922b-76957d84a03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","timestamp":"2019. június. 05. 14:03","title":"200 éve született az ember, aki megsejtette, hogy van odakint egy 8. bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antidepresszánsokat vagy opioidtartalmú gyógyszereket szedő idősebb emberek esetében több mint kétszeres a kockázata annak, hogy egy esés következtében csípőtörést szenvednek – állapították meg egy ausztrál tanulmány szerzői.","shortLead":"Az antidepresszánsokat vagy opioidtartalmú gyógyszereket szedő idősebb emberek esetében több mint kétszeres a kockázata...","id":"20190605_antidepresszansok_opioidtartalmu_gyogyszer_csipotores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922378a-ac38-4d97-a865-909b3fd45f9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_antidepresszansok_opioidtartalmu_gyogyszer_csipotores","timestamp":"2019. június. 05. 15:03","title":"Ha antidepresszánsokat szed, tudjon erről a \"mellékhatásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze van az újabb bukáshoz. ","shortLead":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze...","id":"20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d255e1-6f5f-42ee-84aa-dcffc1ca01e2","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Nem jutott fel a magyar focicsapat, válaszul mindenkit kirúgtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csúcstermékéből adna el többet a Pick Szeged Zrt. Az új gyárban harmadával többet tudnának készíteni a különleges érlelésű szalámiból, amit külföldön értékesítenének. ","shortLead":"Csúcstermékéből adna el többet a Pick Szeged Zrt. Az új gyárban harmadával többet tudnának készíteni a különleges...","id":"20190604_Teliszalamibol_gyartana_tobbet_a_Pick_Szeged_Zrt_ezert_epitenek_uj_uzemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f603c89c-643d-4998-b789-8b12fa6ec04d","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Teliszalamibol_gyartana_tobbet_a_Pick_Szeged_Zrt_ezert_epitenek_uj_uzemet","timestamp":"2019. június. 04. 17:52","title":"Több téliszalámit gyártana a Pick Szeged Zrt., ezért épít új üzemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti fel magát.\r

\r

","shortLead":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti...","id":"20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737ccfa9-d55d-4169-a9fe-2801036558a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","timestamp":"2019. június. 05. 07:15","title":"Blikk: Még egy érintett cég sem beszélt a Hableányon szolgáló magyar matróz édesanyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]