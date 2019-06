Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"307ddd21-9785-4cb6-a803-9155bff0f60d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van szó. A siker üldözése közben sokszor mindkettőt elveszítjük, majd amikor erre rájövünk, pénzen próbáljuk meg visszavásárolni legalább az egyiket. Pedig érdemesebb lenne inkább menet közben odafigyelni, mit és mire áldozunk.","shortLead":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van...","id":"20190609_On_egeszsegesen_el_Olvassa_el_ezt_es_gondolja_at_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=307ddd21-9785-4cb6-a803-9155bff0f60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0382b2c4-bd03-4979-b0f0-b13afc397988","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190609_On_egeszsegesen_el_Olvassa_el_ezt_es_gondolja_at_ujra","timestamp":"2019. június. 09. 19:15","title":"Ön egészségesen él? Olvassa el ezt, és gondolja át újra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt a tulajdonosoknak a céges beszámolók alapján. Budapest mellett Sopronban is rekordnak örülhetnek – írja a Napi.hu.","shortLead":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt...","id":"20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf51ec-806d-4c55-a15c-cda49599339a","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","timestamp":"2019. június. 09. 10:38","title":"Megint bebizonyosodott, hosszútávon mindig a kaszinó nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a4491b-073e-4a76-9ce7-ed74d11f5cf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Libanonba látogatott az igazságügyi miniszter. Megérte.","shortLead":"Libanonba látogatott az igazságügyi miniszter. Megérte.","id":"20190610_Trocsanyi_Laszlo_lett_a_Nemzeti_Cedrus_Rend_parancsnoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a4491b-073e-4a76-9ce7-ed74d11f5cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4e124d-f2e4-4f30-bdf4-85efd0137b3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Trocsanyi_Laszlo_lett_a_Nemzeti_Cedrus_Rend_parancsnoka","timestamp":"2019. június. 10. 15:47","title":"Trócsányi László lett a Nemzeti Cédrus Rend parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0793cb-963a-4f91-bec2-51c63517958b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent áprilisban a brit hazai össztermék (GDP), mindenekelőtt a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) összefüggő bizonytalanságok és az autóipar teljesítményének ezzel kapcsolatos meredek zuhanása miatt.","shortLead":"Csökkent áprilisban a brit hazai össztermék (GDP), mindenekelőtt a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) összefüggő...","id":"20190610_Brexit_a_gazdasag_mar_erezhetoen_szenved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf0793cb-963a-4f91-bec2-51c63517958b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0feded-9f35-424b-9169-98d500b6fed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Brexit_a_gazdasag_mar_erezhetoen_szenved","timestamp":"2019. június. 10. 12:27","title":"Brexit: a gazdaság már érezhetően szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak vasárnap Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné, hogy Hongkong kiadjon szökevényeket Kínának. A javaslat ellenző megkérdőjelezik a kínai bírósági rendszer tisztességét és átláthatóságát.","shortLead":"Tízezrek vonultak vasárnap Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné...","id":"20190609_Tizezres_tuntetes_volt_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf24d7a-6a5c-43ba-b312-c0ef57446edb","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Tizezres_tuntetes_volt_Hongkongban","timestamp":"2019. június. 09. 13:49","title":"Tízezres tüntetés volt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a3e3c-bad7-4656-a3b5-66fd2d43c538","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még az építkezésekhez használt daru sem bírta a szélvihart és eldőlt, egy ember halálát okozva.","shortLead":"Még az építkezésekhez használt daru sem bírta a szélvihart és eldőlt, egy ember halálát okozva.","id":"20190610_Oriasi_vihar_volt_Dallasban__egy_eldolt_daru_megolt_egy_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a3e3c-bad7-4656-a3b5-66fd2d43c538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021489af-1c45-4cbf-b61b-a711e7c0d519","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Oriasi_vihar_volt_Dallasban__egy_eldolt_daru_megolt_egy_embert","timestamp":"2019. június. 10. 12:08","title":"Óriási vihar volt Dallasban – egy eldőlt daru megölt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok újra megnyitották a határátkelőket. A venezuelaiak az egyre súlyosabb gazdasági válság és áruhiány miatt menekülnek hazájukból.","shortLead":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok...","id":"20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e1fed6-c13d-420c-862b-f99dbc28224a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","timestamp":"2019. június. 09. 08:11","title":"Ismét tömegesen menekülnek Venezuelából a gazdasági csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sérült Kádár Tamás helyett Korhut Mihály lesz a baloldali védő a magyar labdarúgó-válogatottban az Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, amely 18 órakor kezdődik Bakuban.","shortLead":"A sérült Kádár Tamás helyett Korhut Mihály lesz a baloldali védő a magyar labdarúgó-válogatottban az Azerbajdzsán...","id":"20190608_Itt_az_azeriek_elleni_magyar_kezdocsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f307c2b3-2e52-42e4-b390-dd626197edad","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Itt_az_azeriek_elleni_magyar_kezdocsapat","timestamp":"2019. június. 08. 17:24","title":"Itt az azeriek elleni magyar kezdőcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]