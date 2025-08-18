Nem jár rosszul a költségvetés az Otthon Start programmal Gulyás Gergely helyettese szerint

Több lesz a bevétele, mint a kiadása – állítja az Otthon Start programról Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Gulyás Gergely helyettese az Indexnek adott interjúban. Az államtitkárt főként a program várható – költségvetési és piaci – hatásairól kérdezték.

Válaszaiból kiderül, hogy a kormány arra számít, hogy a program állami költségeit hosszabb távon az idővel alacsonyabb kamatszint és az infláció is mérsékli majd, és ezek eleve 25 évre előre elnyújtva jelennek majd meg.

Rövid távon pedig

nagyobb illetékbevételre számítanak a felpörgő adásvételek nyomán, szerinte az első két évben ez fedezni fogja a kamattámogatás kiadásait;

építőipari konjunktúrahatással is számolnak: öt év alatt 50 ezer új lakás épülhet, ezen a Lakhatási Tőkeprogram és az engedélyezési folyamatok gyorsítása, vagyis a kiemelt beruházássá nyilvánítás is segít majd.

A kormány az összesen 4500 milliárd forintos programhoz kapcsolódó beruházási értékkel számol, amiből jelentős adóbevételre számít. „10 ezer új lakás, egy százalékos GDP-növekedés” – mondta az államtitkár, aki szerint a gazdasági élénkülés, a konjunktúrahatás is fedezi majd a kamattámogatás jövőre 50-80 milliárd forintra becsült költségeit, és végső soron szerinte

az Otthon Start program költségvetési bevétel tekintetében pluszos lesz – több lesz a bevétel, mint a kiadás.

A program ingatlanpiacra kifejtett várható hatásairól – elsősorban az áremelkedésről – azt mondta, hogy a térségben mindenütt nőnek az árak, Pozsonyban, Varsóban és Prágában is magasabbak, és ott jövedelemarányosan még rosszabb is a helyzet.

Fazekas István

Szerinte itthon vidéken nem okoz majd jelentős áremelkedést, a főváros viszont más történet. Ott egy 20 százalékos drágulás nyomán sok lakás ki is eshet a programból, amelynek hatálya alá szerinte országosan 100 ezer ingatlan esik. Arról is beszélt, hogy ahogy meghatározó lesz az új építésű lakásoknál az elvárt árszint, az hatással lesz a használtlakás-piacra is. Ez egyébként leghamarabb 2027-ben jöhet el, számolta ki egy ingatlanos cég a minap. Lakhatással foglalkozó szakemberek szerint viszont a lakásvásárlás mindenkinek drágább lesz, egy befektetési szakember szerint pedig csak a jómódúak járnak jól vele.

Az államtitkár az interjúban arról is beszélt: a kormány célja, hogy több lakás épüljön, és több fiatal juthasson első lakáshoz, de más szándékuk is volt vele. A HVG a múlt héten derítette ki, hogy a hosszan érlelt programmal arról is gondoskodtak, hogy a felkorbácsolt kereslet a legnagyobb, többnyire hozzájuk közel álló, az újabb hátszélre már nagyon váró ingatlanfejlesztőknél csapódjon le.

