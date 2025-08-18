Nem jár rosszul a költségvetés az Otthon Start programmal Gulyás Gergely helyettese szerint

Megugrik az illetékbevétel, több adó jön be, konjunktúra lesz, nő a GDP, hosszabb távon pedig a csökkenő kamatszint és az infláció is hozzájárul majd ahhoz, hogy pluszba jöjjön ki az állam a legújabb kedvezményes lakáskölcsönnel. Erről Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszélt egy interjúban.

Több lesz a bevétele, mint a kiadása – állítja az Otthon Start programról Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Gulyás Gergely helyettese az Indexnek adott interjúban. Az államtitkárt főként a program várható – költségvetési és piaci – hatásairól kérdezték. 

Válaszaiból kiderül, hogy a kormány arra számít, hogy a program állami költségeit hosszabb távon az idővel alacsonyabb kamatszint és az infláció is mérsékli majd, és ezek eleve 25 évre előre elnyújtva jelennek majd meg. 

Rövid távon pedig 

  • nagyobb illetékbevételre számítanak a felpörgő adásvételek nyomán, szerinte az első két évben ez fedezni fogja a kamattámogatás kiadásait; 
  • építőipari konjunktúrahatással is számolnak: öt év alatt 50 ezer új lakás épülhet, ezen a Lakhatási Tőkeprogram és az engedélyezési folyamatok gyorsítása, vagyis a kiemelt beruházássá nyilvánítás is segít majd. 

A kormány az összesen 4500 milliárd forintos programhoz kapcsolódó beruházási értékkel számol, amiből jelentős adóbevételre számít. „10 ezer új lakás, egy százalékos GDP-növekedés” – mondta az államtitkár, aki szerint a gazdasági élénkülés, a konjunktúrahatás is fedezi majd a kamattámogatás jövőre 50-80 milliárd forintra becsült költségeit, és végső soron szerinte

az Otthon Start program költségvetési bevétel tekintetében pluszos lesz – több lesz a bevétel, mint a kiadás.

A program ingatlanpiacra kifejtett várható hatásairól – elsősorban az áremelkedésről – azt mondta, hogy a térségben mindenütt nőnek az árak, Pozsonyban, Varsóban és Prágában is magasabbak, és ott jövedelemarányosan még rosszabb is a helyzet. 

Fazekas István

Szerinte itthon vidéken nem okoz majd jelentős áremelkedést, a főváros viszont más történet. Ott egy 20 százalékos drágulás nyomán sok lakás ki is eshet a programból, amelynek hatálya alá szerinte országosan 100 ezer ingatlan esik. Arról is beszélt, hogy ahogy meghatározó lesz az új építésű lakásoknál az elvárt árszint, az hatással lesz a használtlakás-piacra is. Ez egyébként leghamarabb 2027-ben jöhet el, számolta ki egy ingatlanos cég a minap. Lakhatással foglalkozó szakemberek szerint viszont a lakásvásárlás mindenkinek drágább lesz, egy befektetési szakember szerint pedig csak a jómódúak járnak jól vele.

Az államtitkár az interjúban arról is beszélt: a kormány célja, hogy több lakás épüljön, és több fiatal juthasson első lakáshoz, de más szándékuk is volt vele. A HVG a múlt héten derítette ki, hogy a hosszan érlelt programmal arról is gondoskodtak, hogy a felkorbácsolt kereslet a legnagyobb, többnyire hozzájuk közel álló, az újabb hátszélre már nagyon váró ingatlanfejlesztőknél csapódjon le.

