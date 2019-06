Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","shortLead":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","id":"20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7b1ca5-e22a-4e2c-894d-445f7b70d2a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","timestamp":"2019. június. 14. 09:16","title":"Nagy Feró szerint elévült Vikidál Gyula besúgó múltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú kannabiszfélét égettek.","shortLead":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú...","id":"20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3be0a5c-e2e6-45cc-9497-f2af79732f95","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","timestamp":"2019. június. 12. 21:56","title":"Egy új kutatás szerint már 2500 éve is nagyban ment a füvezés Kelet-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5289e04-a4b3-4db3-84bc-bccdbc4099db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt tíz napban indiai gyerekek tucatjai haltak meg agyvelőgyulladásban, az egészségügyi szakemberek szerint vélhetően a licsiben található méreganyagok okozták a gyulladást. ","shortLead":"Az elmúlt tíz napban indiai gyerekek tucatjai haltak meg agyvelőgyulladásban, az egészségügyi szakemberek szerint...","id":"20190613_Licsitol_halhatott_meg_31_gyerek_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5289e04-a4b3-4db3-84bc-bccdbc4099db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f04f2d-83de-477b-a12d-239e21159b69","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Licsitol_halhatott_meg_31_gyerek_Indiaban","timestamp":"2019. június. 13. 10:00","title":"Licsitől halhatott meg 31 gyerek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac3ee41-d8a1-4e0a-b36f-fc5f50dd3017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly lépésre szánta el magát Franciaország. ","shortLead":"Komoly lépésre szánta el magát Franciaország. ","id":"20190613_2040tol_tilos_a_benzines_dizel_gazos_sot_a_hibrid_autokat_eladni_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac3ee41-d8a1-4e0a-b36f-fc5f50dd3017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed37b91f-d2f2-454e-bf6e-7437e04068b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_2040tol_tilos_a_benzines_dizel_gazos_sot_a_hibrid_autokat_eladni_Franciaorszagban","timestamp":"2019. június. 13. 10:44","title":"2040-től tilos a benzines, dízel, gázos, sőt a hibrid autókat is eladni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","shortLead":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","id":"20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0740cf75-efeb-42e0-880f-e4786a8dc49f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","timestamp":"2019. június. 13. 05:31","title":"Megtalálták a ciprusi rém utolsó áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af538933-8247-4f40-847c-d523c154abd8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sietteti a kormány a Semmelweis Egyetem klinikáinak költözését a felújítás előtt álló Szent János kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb területéről, pedig néhány orvos már nyílt levélben kéri, hogy függesszék fel az erről szóló kormányhatározatot. A szakma nem érti, miért dobnak rengeteg pénzt ideiglenes megoldásokra ahelyett, hogy megvárnák, amíg felépülnek az új épületek. Az egyetem biztos benne, hogy a betegellátást nem zavarja majd semmi, de néhány ideiglenes megoldásra azért így is rászorulnak majd – például mobil röntgengépekre, amíg be nem szerelik az újat.","shortLead":"Sietteti a kormány a Semmelweis Egyetem klinikáinak költözését a felújítás előtt álló Szent János kórház és a Kútvölgyi...","id":"20190613_Milliardokat_kolt_a_kormany_a_SOTE_klinikainak_koltozesere_az_uj_helyen_azonban_se_agy_nincs_se_rontgen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af538933-8247-4f40-847c-d523c154abd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c362336-7d32-432c-ab41-a0d11b358cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Milliardokat_kolt_a_kormany_a_SOTE_klinikainak_koltozesere_az_uj_helyen_azonban_se_agy_nincs_se_rontgen","timestamp":"2019. június. 13. 06:30","title":"Milliárdokat költ a kormány a SOTE klinikáinak költözésére, csak az orvosok nem értik, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik a balatoni régióban mobilozók száma. A Telenor adatai szerint ilyenkor a teljes országos mobilforgalom több mint 10%-a ebben a térségben keletkezik, ezért a Balaton és környéke a nyári hónapokban nem csupán turisztikai, hanem távközlési szempontból is kiemelt fontosságú terület.","shortLead":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik...","id":"20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433fa70e-7bce-4840-81e8-7b9be5a0ccb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","timestamp":"2019. június. 13. 10:45","title":"Feltolja a potmétereket a Telenor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]