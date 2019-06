Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"599b457d-c701-41af-866c-818d5397d463","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új közlekedési táblákkal a kisebb vadállatok pusztulását akarják megakadályozni.","shortLead":"Az új közlekedési táblákkal a kisebb vadállatok pusztulását akarják megakadályozni.","id":"20190617_Mar_a_sundisznokra_is_figyelmeztetnek_a_brit_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599b457d-c701-41af-866c-818d5397d463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa68cb84-56e8-48e5-bd30-8576e540c791","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Mar_a_sundisznokra_is_figyelmeztetnek_a_brit_utakon","timestamp":"2019. június. 17. 17:05","title":"Már a sündisznókra is figyelmeztetnek a brit utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. ","shortLead":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a420f-e651-4f8e-b79f-49243ecc8e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff47267a-f11a-494f-8958-1b89a4633468","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő hét közepére túllép Irán az atomalkuban meghatározott uránkészletről szóló határértéket.","shortLead":"Jövő hét közepére túllép Irán az atomalkuban meghatározott uránkészletről szóló határértéket.","id":"20190617_Iran_tiz_napon_belul_fel_fogja_rugni_az_atomalkut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff47267a-f11a-494f-8958-1b89a4633468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b7d64-2b02-4bbd-85eb-e2bebe01a9de","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Iran_tiz_napon_belul_fel_fogja_rugni_az_atomalkut","timestamp":"2019. június. 17. 11:16","title":"Irán tíz napon belül fel fogja rúgni az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kislány kinyúlt a műalkotásért a babakocsiból, de lelökte a földre. ","shortLead":"A kislány kinyúlt a műalkotásért a babakocsiból, de lelökte a földre. ","id":"20190617_Haromeves_kislany_tett_tonkre_egy_16_millios_mualkotast_Baselben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a431250-739e-44eb-9385-811f91d8dcf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Haromeves_kislany_tett_tonkre_egy_16_millios_mualkotast_Baselben","timestamp":"2019. június. 17. 13:15","title":"Hároméves kislány tett tönkre egy 16 milliós műalkotást Baselben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0059812e-15d2-4b1f-a6d8-cf594f640e2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsére nem sérültek meg a benne lévő tojások.","shortLead":"Szerencsére nem sérültek meg a benne lévő tojások.","id":"20190617_Nem_magyar_hobort_tengeri_teknosok_feszket_rongalta_egy_no_Miamiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0059812e-15d2-4b1f-a6d8-cf594f640e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83ce25a-332f-4b92-8eba-6264b3d81830","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Nem_magyar_hobort_tengeri_teknosok_feszket_rongalta_egy_no_Miamiban","timestamp":"2019. június. 17. 11:25","title":"Nem magyar hóbort: tengeri teknősök fészkét rongálta egy nő Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfi füstmérgezés miatt halhatott meg, ketten menekülés közben szenvedtek sérüléseket, további kilencen szenvedtek füstmérgezést. ","shortLead":"Egy férfi füstmérgezés miatt halhatott meg, ketten menekülés közben szenvedtek sérüléseket, további kilencen szenvedtek...","id":"20190618_Kigyulladt_egy_ozdi_idosotthon_meghalt_egy_ferfi_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d84eec-7ea0-474c-9665-c7cea6fc6a78","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kigyulladt_egy_ozdi_idosotthon_meghalt_egy_ferfi_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 18. 08:48","title":"Kigyulladt egy ózdi idősotthon, meghalt egy férfi, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75035a22-06cf-4aa0-8488-d364fc3b9bbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyed nyaralásnak indult, durva büntetés is lehet a vége.","shortLead":"Könnyed nyaralásnak indult, durva büntetés is lehet a vége.","id":"20190617_Veletlenul_30_centis_kigyot_csempeszett_a_hatizsakjaban_egy_ferfi_Floridabol_Hawaiira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75035a22-06cf-4aa0-8488-d364fc3b9bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eddca5e-ba93-4bca-a541-4c0b52bd8bd8","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Veletlenul_30_centis_kigyot_csempeszett_a_hatizsakjaban_egy_ferfi_Floridabol_Hawaiira","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"Véletlenül 30 centis kígyót csempészett a hátizsákjában egy férfi Floridából Hawaiira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d728dbf0-963a-4a4b-b69d-8500b981dc50","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok jövőjéről szóló kétnapos szakmai workshopon, a Shop Experience Design Sprinten, ahol 50 résztvevő dolgozott csapatokban a jövő vásárlása, a jövő boltja és a támogató Extreme Digital szolgáltatási lehetőségei után kutatva. ","shortLead":"Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok...","id":"20190617_shop_experience_design_sprint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d728dbf0-963a-4a4b-b69d-8500b981dc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4830e613-64d0-4232-89d8-bd9a8b5aa7e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190617_shop_experience_design_sprint","timestamp":"2019. június. 17. 14:15","title":"Túlélik-e a boltok az online vásárlás térnyerését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]