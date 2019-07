Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69054f38-f481-44ec-9920-453254983b45","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Liszt Ferenc-díjas művész 95 éves volt.","shortLead":"A Liszt Ferenc-díjas művész 95 éves volt.","id":"20190703_Elhunyt_Szebenyi_Janos_fuvolamuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69054f38-f481-44ec-9920-453254983b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f638c68-d09d-4f11-bdd6-9280389415e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Elhunyt_Szebenyi_Janos_fuvolamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 10:14","title":"Elhunyt Szebenyi János fuvolaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","shortLead":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","id":"20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603468a5-a170-45ca-a32a-69110dfb468c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","timestamp":"2019. július. 01. 16:10","title":"Mától az elektromos autóknak is berregniük kell az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített külsőt és modernizált belsőt kapott cseh zászlóshajó már hazánkban is rendelhetővé vált.","shortLead":"A felfrissített külsőt és modernizált belsőt kapott cseh zászlóshajó már hazánkban is rendelhetővé vált.","id":"20190703_113_milliotol_startol_itthon_az_uj_skoda_superb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39fd83e-67ee-4f4b-be55-9cc06d3aa8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_113_milliotol_startol_itthon_az_uj_skoda_superb","timestamp":"2019. július. 03. 11:21","title":"11,3 milliótól startol itthon az új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többé nem probléma a késés.","shortLead":"Többé nem probléma a késés.","id":"20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bda4c8-1682-48dc-b451-3653140dea7d","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"Valaki letett egy WC-t egy buszmegállóban, majd jött a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a1df46-398e-4fef-9be4-3795a4ee409e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az irodalomtörténész felel a hvg.hu információ szerint azért, hogy a 2020-ban bevezetendő Nemzeti alaptanterv humán műveltségterületeket érintő részeiben jobban tükröződjön a hazafias szemlélet. Hogy ez pontosan mit jelent, azt ősszel fogjuk megtudni.","shortLead":"Az irodalomtörténész felel a hvg.hu információ szerint azért, hogy a 2020-ban bevezetendő Nemzeti alaptanterv humán...","id":"20190703_A_Horthyrajongo_zsidozo_Takaro_Mihalyra_biztak_a_NAT_hazafiasitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a1df46-398e-4fef-9be4-3795a4ee409e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962f2b9b-fbb4-454f-843a-6eeaf907720b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_Horthyrajongo_zsidozo_Takaro_Mihalyra_biztak_a_NAT_hazafiasitasat","timestamp":"2019. július. 03. 06:30","title":"A Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihályra bízták a NAT hazafiasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71418558-c0eb-4533-9f37-bcb13a5e0493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű Tetris játék olyan új, mobil változata készül, amelyben akár 100-an is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"A népszerű Tetris játék olyan új, mobil változata készül, amelyben akár 100-an is versenyezhetnek egymással.","id":"20190702_tetris_royale_100_jatekos_tetris_mobilra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71418558-c0eb-4533-9f37-bcb13a5e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd333c-557a-452b-aeae-3b7e5f31d888","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_tetris_royale_100_jatekos_tetris_mobilra","timestamp":"2019. július. 02. 10:03","title":"Szereti a Tetrist? Hamarosan bebizonyíthatja a világnak, hogy mennyire jó benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető, és nem ritkán életveszélyes bejegyzéseket. ","shortLead":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető...","id":"20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75ed7a-a8af-4b3b-a586-90243eab3fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","timestamp":"2019. július. 03. 09:03","title":"Eltüntetik a Facebookról a csodabogyókat és a hasztalan fogyókúrás tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hét alatt többszáz magyar turista maradt hoppon, a miniszterelnökség vizsgáltatja, átverték-e őket.","shortLead":"Egy hét alatt többszáz magyar turista maradt hoppon, a miniszterelnökség vizsgáltatja, átverték-e őket.","id":"20190701_Vizsgalatot_rendelt_el_a_Miniszterelnokseg_a_kulfoldon_rekedt_magyarok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4676c1-d797-4b01-84a3-f41339851f97","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Vizsgalatot_rendelt_el_a_Miniszterelnokseg_a_kulfoldon_rekedt_magyarok_ugyeben","timestamp":"2019. július. 01. 20:50","title":"Vizsgálatot rendelt el a Miniszterelnökség a külföldön rekedt magyarok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]