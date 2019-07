Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel nagyjából egy órával a felszállás után meghibásodott az egyik hajtóműve.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel...","id":"20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f9eb4b-d047-4258-8876-69962831190c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. július. 10. 09:45","title":"Videóra vette az utas a rémisztő hajtóműhibát a Delta járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak gazdálkodását veszik górcső alá, a Fidesz most kimarad a szórásból.\r

\r

","shortLead":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak...","id":"20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063eeb55-7441-4dd3-8864-1998896e8139","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","timestamp":"2019. július. 10. 13:54","title":"Retteghetnek az ellenzéki pártok, az ÁSZ ellenőrzi őket 2019 második felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","shortLead":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","id":"20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2032-a921-4d8f-a745-992ecbc19e16","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","timestamp":"2019. július. 09. 18:05","title":"Arra kéri a Színművészeti Egyetem Áder Jánost, ne írja alá az MTA-t megcsonkító törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy ez is a Google+ sorsára jusson.","shortLead":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy...","id":"20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceca9a8-17b6-4d28-84fa-1128150aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"A Google+-szal befürdött, most mégis új közösségi ötlettel próbálkozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhalasztották a szavazást Bocskor Andrea, Trócsányi László és Hidvéghi Balázs jelöléséről. Gál Kinga alelnök lett a biztonságpolitikai albizottságban. ","shortLead":"Elhalasztották a szavazást Bocskor Andrea, Trócsányi László és Hidvéghi Balázs jelöléséről. Gál Kinga alelnök lett...","id":"20190710_Alelnoknek_valasztottak_Deutsch_Tamast_az_EP_szakbizottsagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904aacf8-be25-4b99-8098-503a81e6a2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Alelnoknek_valasztottak_Deutsch_Tamast_az_EP_szakbizottsagaban","timestamp":"2019. július. 10. 17:25","title":"Alelnöknek választották Deutsch Tamást az EP szakbizottságában, más fideszesek elsőre elbuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini embere Orbánt is megemlíti, mint oroszpárti szövetségesüket. ","shortLead":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini...","id":"20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f56e00-66a2-43ca-89e1-2ad9cf478866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","timestamp":"2019. július. 10. 17:05","title":"Hangfelvétel készült arról, ahogy Salvini embere orosz támogatásról tárgyal az EP-kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981b6b8f-7d9a-4b23-a1ef-94c5abfa1779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Note sorozatot a telefonban tartható digitális toll, az S Pen teszi azzá, ami. Mostanában viszont többek is feltették a kérdést, nem kellene inkább megszabadulnia a Samsungnak ettől a kiegészítőtől?","shortLead":"A Note sorozatot a telefonban tartható digitális toll, az S Pen teszi azzá, ami. Mostanában viszont többek is feltették...","id":"20190711_samsung_note_s_pen_hasznos_hely_foglalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=981b6b8f-7d9a-4b23-a1ef-94c5abfa1779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d9a8a2-03ca-4aec-9256-e4c9a251f718","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_samsung_note_s_pen_hasznos_hely_foglalasa","timestamp":"2019. július. 11. 13:03","title":"Többen is úgy gondolják: el kellene végre engednie az S Pent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a781f40-cfa8-447c-ac5f-de4848ecd20b","c_author":"Szabó Yvette","category":"hetilap","description":"A magyarországi munkaerőhiány abszurd helyzeteket szül: a Balatonnál már napi 2 órára is felvesznek embereket, másutt óvodai konyhásnéniket alkalmaznak szakácsnak. A jegybank és a pénzügyminisztérium terveket dolgozott ki a külföldre vándorolt magyarok hazacsábítására, csak éppen fordítva ülnek a lovon.","shortLead":"A magyarországi munkaerőhiány abszurd helyzeteket szül: a Balatonnál már napi 2 órára is felvesznek embereket, másutt...","id":"201928_jottek_lattak_mentek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a781f40-cfa8-447c-ac5f-de4848ecd20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b622b15e-f8ca-40cd-82aa-2269076235b6","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.28/201928_jottek_lattak_mentek","timestamp":"2019. július. 10. 00:00","title":"Pánik szülte álláshirdetések: \"ön mondja meg, mikor jön dolgozni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]