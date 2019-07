Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","shortLead":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","id":"20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa7470f-358d-474f-95e5-1367a89b571d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","timestamp":"2019. július. 09. 10:26","title":"Ha már Lamborghini Diabolico, legyen 666 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","shortLead":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","id":"20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba76ea1b-7290-4640-8ac3-9b52f0425c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. július. 09. 11:33","title":"Hulladékból készült bálnák érkeztek a Parlament elé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán 151 napig tart az év egy amerikai csillagászok által újonnan felfedezett, szokatlan aszteroidán.","shortLead":"Csupán 151 napig tart az év egy amerikai csillagászok által újonnan felfedezett, szokatlan aszteroidán.","id":"20190710_aszteroida_151_nap_ev_2019_lf6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4fdf60-636e-48e5-b8fd-512a2a90db2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_aszteroida_151_nap_ev_2019_lf6","timestamp":"2019. július. 10. 19:33","title":"Felfedeztek egy aszteroidát, amin mindössze 151 napig tart egy év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állnak jól az EP-s bizottsági elnöki és alelnöki jelölésekkel a fideszesek, ha esetleg uniós biztosnak sem választják meg Trócsányi Lászlót, az ATV szerint Deutsch Tamás lehet a befutó.

","shortLead":"Nem állnak jól az EP-s bizottsági elnöki és alelnöki jelölésekkel a fideszesek, ha esetleg uniós biztosnak sem...","id":"20190710_Deutsch_lehet_a_befuto_ha_Trocsanyi_nem_lehet_EUs_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e37c54-2742-4a7d-8915-b046a98b74b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Deutsch_lehet_a_befuto_ha_Trocsanyi_nem_lehet_EUs_biztos","timestamp":"2019. július. 10. 11:24","title":"Deutsch lehet a befutó, ha Trócsányi nem lehet EU-s biztos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a5534-ca06-4b5e-a9f9-10b84d1af74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 7-es cikkely szerinti eljárásra hivatkoznak, a Momentum is nemmel szavaz.","shortLead":"A 7-es cikkely szerinti eljárásra hivatkoznak, a Momentum is nemmel szavaz.","id":"20190709_Az_EP_liberalis_frakcioja_az_osszes_fideszes_jeloltet_leszavazza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=478a5534-ca06-4b5e-a9f9-10b84d1af74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604e6ef6-6777-405d-b666-5e0d2d6bae86","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Az_EP_liberalis_frakcioja_az_osszes_fideszes_jeloltet_leszavazza","timestamp":"2019. július. 09. 21:33","title":"Orbán embereit és Orbán szövetségesének embereit is leszavazzák az európai liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","shortLead":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","id":"20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f022f1-e821-4ed8-8db7-b79d51fd6663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","timestamp":"2019. július. 10. 15:23","title":"Fotók: Egy szegedi családi ház telkén került elő több komplett avar kori sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta velük.","shortLead":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta...","id":"20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c669d734-78c1-4b06-8bba-14894421a70b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","timestamp":"2019. július. 10. 17:51","title":"Felháborodott a MÁV, hogy lekapcsoltatták a dolgozókkal a mobilklímát, belső vizsgálatot ígértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]