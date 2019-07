Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ellen már jövő héten vádat emelhetnek, az ügyvédje szerint abszurd a vád.","shortLead":"A politikus ellen már jövő héten vádat emelhetnek, az ügyvédje szerint abszurd a vád.","id":"20190710_Magyar_Nemzet_Demeter_Marta_harom_evet_is_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28368dbe-84fa-4a90-8736-11c56d77f312","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Magyar_Nemzet_Demeter_Marta_harom_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. július. 10. 09:13","title":"Magyar Nemzet: Demeter Márta három évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","shortLead":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","id":"20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a110ac-e6a0-41b0-8d04-f43f74dccedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","timestamp":"2019. július. 09. 14:25","title":"Szijjártó szakértői helyszíni szemlét kért az úzvölgyi katonatemetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamivel több, mint 50 ezer forintba kerül az az extra, amivel a német népautók egy picit a brit luxusautókra hasonlíthatnak. ","shortLead":"Valamivel több, mint 50 ezer forintba kerül az az extra, amivel a német népautók egy picit a brit luxusautókra...","id":"20190711_mostantol_egy_kicsit_olyanok_lehetnek_a_volkswagenek_mint_a_rollsroyceok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d4df7e-121f-4a18-b11e-fc30ffe5bd26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_mostantol_egy_kicsit_olyanok_lehetnek_a_volkswagenek_mint_a_rollsroyceok","timestamp":"2019. július. 11. 06:41","title":"Mostantól egy kicsit olyanok lehetnek a Volkswagenek, mint a Rolls-Royce-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d03aeae-b221-4d12-aeb5-63d6419eeeb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy várandós nő is megsérült a narancs nagyságú jéggömböktől. ","shortLead":"Egy várandós nő is megsérült a narancs nagyságú jéggömböktől. ","id":"20190710_Video_Oriasi_jeggombok_estek_az_egbol_Pescaraban_tobbeket_fejen_talalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d03aeae-b221-4d12-aeb5-63d6419eeeb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fd818e-267b-4bbf-b28f-de41e9788728","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Video_Oriasi_jeggombok_estek_az_egbol_Pescaraban_tobbeket_fejen_talalt","timestamp":"2019. július. 10. 19:34","title":"Videó: Óriási jéggömbök estek az égből Pescarában, többeket fejen talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53adc23-dbbb-4530-a0a4-cb922b18cf05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boltok pedig odaadták neki. A rendőrség csalás miatt nyomoz.\r

\r

","shortLead":"A boltok pedig odaadták neki. A rendőrség csalás miatt nyomoz.\r

\r

","id":"20190710_Ugy_csalt_ki_laptopot_bort_poharakat_uzletektol_egy_ferfi_hogy_allamtitkarnak_hazudta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53adc23-dbbb-4530-a0a4-cb922b18cf05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2e8265-1cb3-473b-9d59-b84f3f2b3c20","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ugy_csalt_ki_laptopot_bort_poharakat_uzletektol_egy_ferfi_hogy_allamtitkarnak_hazudta_magat","timestamp":"2019. július. 10. 13:15","title":"Úgy csalt ki laptopot, bort, poharakat üzletektől egy férfi, hogy államtitkárnak hazudta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső vizsgálatot indított.","shortLead":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső...","id":"20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930311c2-6d16-466e-bbf9-1674db30635f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","timestamp":"2019. július. 10. 14:20","title":"A hvg.hu cikke után lekapcsoltatták a MÁV-dolgozókkal a mobilklímát, amit a saját pénzükön vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják a Switch kisebb és olcsóbb verzióját. És nem is kell rá sokat várni.","shortLead":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják...","id":"20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b490ff6-856d-4fbe-bd4a-34f58849e8f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","timestamp":"2019. július. 10. 16:03","title":"Új, olcsóbb kézi konzolt ad ki a Nintendo, itt a Switch Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megtaláltuk annak a műsorvezetőnek a köztévés szerződését, aki a homoszexualitás gyógyításáról értekezett műsorában. Heti egy műsorért nagyon nem rossz pénz.\r

\r

","shortLead":"Megtaláltuk annak a műsorvezetőnek a köztévés szerződését, aki a homoszexualitás gyógyításáról értekezett műsorában...","id":"20190709_trombitas_kristof_mtva_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b54c91-cf77-47f9-8373-41be04cab411","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_trombitas_kristof_mtva_fizetes","timestamp":"2019. július. 09. 13:41","title":"Ennyi pénzért beszélgetett a homoszexualitás gyógyításáról a köztévén Trombitás Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]