[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fémtekercsek között bújtak el az iraki, szír és iráni bevándorlók.","shortLead":"Fémtekercsek között bújtak el az iraki, szír és iráni bevándorlók.","id":"20190712_Huszonot_embert_probalt_atcsempeszni_egy_torok_kamionos_Csanadpalotanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b4ede3-a94f-4469-bc16-db64abfba0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Huszonot_embert_probalt_atcsempeszni_egy_torok_kamionos_Csanadpalotanal","timestamp":"2019. július. 12. 08:28","title":"Huszonöt embert próbált átcsempészni egy török kamionos Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e291a3b-bee9-4b67-a504-090858fb0458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolgár György vendége volt Bojár a Klubrádióban.","shortLead":"Bolgár György vendége volt Bojár a Klubrádióban.","id":"20190712_Bojar_Gabor_Orban_elobbutobb_kap_egy_pofont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e291a3b-bee9-4b67-a504-090858fb0458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6f80a-1f32-4969-bb73-8bc48db6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Bojar_Gabor_Orban_elobbutobb_kap_egy_pofont","timestamp":"2019. július. 12. 14:38","title":"Bojár Gábor: Orbán előbb-utóbb kap egy pofont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","id":"20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082cdf5a-1e32-45a5-bd9c-6b445cb719b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","timestamp":"2019. július. 12. 14:56","title":"Fazékkal ütötte volt élettársa fejét, miközben szexre kényszerítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0793d39-9ea4-425c-a26b-dfd529fe4a93","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190712_Nyugaton_nincs_szolasszabadsag_es_dul_a_terrorizmus__Propagandafilm_az_Alapjogokert_Kozponttol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0793d39-9ea4-425c-a26b-dfd529fe4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5226f0e-c649-495d-98a3-13368e9a1143","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Nyugaton_nincs_szolasszabadsag_es_dul_a_terrorizmus__Propagandafilm_az_Alapjogokert_Kozponttol","timestamp":"2019. július. 12. 10:19","title":"Nyugaton nincs szólásszabadság, és dúl a terrorizmus – propagandafilm az Alapjogokért Központtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60be9a42-3dbe-4f57-b8df-b5c0f4affa31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Honolulun kellett landolnia, mert odafent összerázódtak az utasok.","shortLead":"Honolulun kellett landolnia, mert odafent összerázódtak az utasok.","id":"20190712_Sulytalansag_miatt_kenyszerleszallt_a_Boeing_35_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60be9a42-3dbe-4f57-b8df-b5c0f4affa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2f8112-e480-46c6-9f41-a18fbf0e1321","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Sulytalansag_miatt_kenyszerleszallt_a_Boeing_35_serult","timestamp":"2019. július. 12. 07:52","title":"Súlytalanság miatt kényszerleszállt a Boeing, 35 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","shortLead":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","id":"20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762f324-2ef2-41b4-91a5-ddd4d725c7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","timestamp":"2019. július. 10. 18:13","title":"Kivizsgáltatja a Miniszterelnökség a 7 órás késéssel érkező londoni Wizz Air-járat ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. ","shortLead":"Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. ","id":"20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0965a96-1bfe-4b70-a616-1dce287074c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Ilyen is régen volt: csökkent a dollármilliomosok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]