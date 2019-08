Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f2a1320-fc10-4a1c-90b6-fc5bb69e8ae3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mária Valéria Bike nevű rendszert 220 millió forintért építheti ki a T-Systems Magyarország Zrt. ","shortLead":"A Mária Valéria Bike nevű rendszert 220 millió forintért építheti ki a T-Systems Magyarország Zrt. ","id":"20190813_A_TSystems_epitheti_ki_az_EsztergomParkany_kozotti_Bubit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f2a1320-fc10-4a1c-90b6-fc5bb69e8ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a3c512-4155-444e-a59e-95259630936a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_TSystems_epitheti_ki_az_EsztergomParkany_kozotti_Bubit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:07","title":"A T-Systems építheti ki az Esztergom–Párkány közötti Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2624a7-3112-4a5b-a0c3-fac72a20efb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A művészet ereje, avagy mire képes a festék-spray gyakorlott kezekben.","shortLead":"A művészet ereje, avagy mire képes a festék-spray gyakorlott kezekben.","id":"20190814_a_nap_fotoi_alaposan_atveri_a_szemunket_ez_a_roncs_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2624a7-3112-4a5b-a0c3-fac72a20efb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6fd299-7b0d-4dfc-94d6-e3e48425d42b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_a_nap_fotoi_alaposan_atveri_a_szemunket_ez_a_roncs_busz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:41","title":"A nap fotói: alaposan átveri a szemünket ez a roncs busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni, hogy az Emma Thompson által írt vígjáték lehet az Igazából szerelem trónbitorlója. ","shortLead":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni...","id":"20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9758aa-e986-48ab-849f-b33d3e5158ad","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:25","title":"Beköszöntött az ősz – kijött az első karácsonyi film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem aratott osztatlan sikert a YouTube ötlete, hogy a kezdőoldalon nagyobb méretben jelenjenek meg a videók. A platform elismerte, folyik egy új dizájn tesztje.","shortLead":"Egyelőre nem aratott osztatlan sikert a YouTube ötlete, hogy a kezdőoldalon nagyobb méretben jelenjenek meg a videók...","id":"20190814_youtube_kezdooldal_videok_merete_youtube_video_thumbnail","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704dfc97-ac26-4d87-bb59-1f8da65c48a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_youtube_kezdooldal_videok_merete_youtube_video_thumbnail","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:33","title":"Fotók: Átszabná a YouTube a kezdőoldalát, kiborultak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek egy árva petákja sincs az ebédre, az is jóllakhat. \r

