[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lángok a Kós Károly sétányon csaptak fel.","shortLead":"A lángok a Kós Károly sétányon csaptak fel.","id":"20190815_Kigyulladt_egy_auto_a_Varosligetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d26ba2-6223-4030-90f1-f121a8dbca60","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Kigyulladt_egy_auto_a_Varosligetben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:49","title":"Kigyulladt egy autó a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi és az oktatási alrendszer szomjazza a reformot, nagy kérdés, hogy mire költ a kormányzat majd.","shortLead":"Az egészségügyi és az oktatási alrendszer szomjazza a reformot, nagy kérdés, hogy mire költ a kormányzat majd.","id":"20190816_Hatalmas_a_tartalek_a_koltsegvetesbe_adocsokkentesre_oktatasra_es_egeszsegugyre_is_juthat_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87291d5-d1a5-4976-96e4-37e661d19d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Hatalmas_a_tartalek_a_koltsegvetesbe_adocsokkentesre_oktatasra_es_egeszsegugyre_is_juthat_penz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:46","title":"Hatalmas a tartalék a költségvetésben, adócsökkentésre, oktatásra vagy egészségügyre is juthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok lap többet ír a klímaváltozást tagadókról, mint a klímaváltozásról. ","shortLead":"Sok lap többet ír a klímaváltozást tagadókról, mint a klímaváltozásról. ","id":"20190814_A_media_is_hibas_lehet_a_klimavaltozasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f7ebeb-6a21-4bde-a212-baf899a9ba5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_A_media_is_hibas_lehet_a_klimavaltozasban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 22:03","title":"A média is hibás lehet a klímaváltozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika legrosszabb hagyományait követi. Erről ír a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának...","id":"20190815_Orban_30_eve_probalkozik_azzal_meghatarozza_sajat_rendszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4238efe8-4f89-4094-83e9-5a48d32a5e03","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Orban_30_eve_probalkozik_azzal_meghatarozza_sajat_rendszeret","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:16","title":"Orbán 30 éve próbálkozik azzal, hogy meghatározza saját rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában...","id":"20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fce8af-8b62-4d24-a2b8-295bdb0eb1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:44","title":"Egyre kevesebb diák bukik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","shortLead":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","id":"20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e899f-6d32-4aac-a710-1bc747df003a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:29","title":"Döntött a bíróság: nem kell felvenni lányokat a berlini fiúkórusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak. A magyar Lidl nem árulta el, Magyarországon elérhetőek lesznek-e ilyenek.","shortLead":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak...","id":"20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d262cf06-015a-43c5-8c8e-b5e34a19dc27","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:35","title":"A Lidl újabb országban vezet be többször használható zacskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a82ab-5ea3-4a2a-8012-8e517cab50b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És a frászt hozza rájuk. A titokzatos tévéember már több készüléket is a tornácokon hagyott. Hogy miért csinálja, és ki lehet, senki nem tudja.","shortLead":"És a frászt hozza rájuk. A titokzatos tévéember már több készüléket is a tornácokon hagyott. Hogy miért csinálja, és ki...","id":"20190815_teveember_virginia_regi_televizio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a82ab-5ea3-4a2a-8012-8e517cab50b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698815f0-aac0-4c7e-9d92-0aec5f84f0cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_teveember_virginia_regi_televizio","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:03","title":"Napi abszurd: egy tévének öltözött ember régi televíziókat hagy mások háza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]