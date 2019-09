Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visszajelzések alapján elindul a hétfőtől tervezett tiltakozó akció.","shortLead":"A visszajelzések alapján elindul a hétfőtől tervezett tiltakozó akció.","id":"20190901_A_sztrajkra_keszulo_fogorvosok_tobbsege_lesoporte_a_kormany_ajanlatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafced62-e5fb-48dc-9c2b-7d734afbdb02","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_A_sztrajkra_keszulo_fogorvosok_tobbsege_lesoporte_a_kormany_ajanlatat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:55","title":"A sztrájkra készülő fogorvosok többsége lesöpörte a kormány ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fdb4f6-eb7b-458f-b6fa-6b2f1d5529e7","c_author":"Simon Andrea","category":"sport","description":"Minden idők egyik legeredményesebb kajakosától hitelesen hangzik, milyen elszántnak kell lenni ahhoz, hogy valaki nagy bajnok legyen. Például az, hogy párosban egy hajóban evezzen legnagyobb ellenfelével. HVG-portré.","shortLead":"Minden idők egyik legeredményesebb kajakosától hitelesen hangzik, milyen elszántnak kell lenni ahhoz, hogy valaki nagy...","id":"20190901_Portre_Kovacs_Katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2fdb4f6-eb7b-458f-b6fa-6b2f1d5529e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b718cf0a-5800-41f8-a8f2-9db8a3dd072f","keywords":null,"link":"/sport/20190901_Portre_Kovacs_Katalin","timestamp":"2019. szeptember. 01. 20:00","title":"Kovács Katalin: Te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes AfD a második legnagyobb erő Szászországban és Brandenburgban is.","shortLead":"A bevándorlásellenes AfD a második legnagyobb erő Szászországban és Brandenburgban is.","id":"20190901_Erosodott_a_szelsojobboldali_AfD_a_keletnemet_tartomanyi_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd8c6a-b3dd-4b00-9d7e-ae4f40bcfcaf","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Erosodott_a_szelsojobboldali_AfD_a_keletnemet_tartomanyi_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:23","title":"Erősödött a szélsőjobboldali AfD a keletnémet tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa magabiztos játékkal jutott tovább az amerikai nyílt teniszbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa magabiztos játékkal jutott tovább az amerikai nyílt teniszbajnokságon.\r

","id":"20190831_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007cdecc-137e-49f2-8aa3-686e009bc343","keywords":null,"link":"/sport/20190831_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:53","title":"Babos és Mladenovic már nyolcaddöntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál pilótajelölt sikeresen landolt, miután az oktatója rosszul lett és elájult útközben.","shortLead":"Egy ausztrál pilótajelölt sikeresen landolt, miután az oktatója rosszul lett és elájult útközben.","id":"20190901_Pilotajelolt_vitte_le_a_gepet_az_oktatoja_helyett_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5826def8-b9f3-46f2-91f5-3a7afcc696f8","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Pilotajelolt_vitte_le_a_gepet_az_oktatoja_helyett_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:49","title":"Pilótajelölt vitte le a gépet az oktatója helyett Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra a területét, és akkor is fizetett, ha nyertes háború nyomán gyarapodott.","shortLead":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra...","id":"201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f7a5a-f6a5-438a-8fa7-a72cf95df34b","keywords":null,"link":"/vilag/201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"Ha akarta, Amerika mindig szerzett földet, ám Grönlandba harmadszor is beletörhet a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b55838-cbfa-4a34-bd65-8905f6b50549","c_author":"Bedő Iván - Bernát György","category":"itthon","description":"Németország kettészakadása óta kisebb-nagyobb hullámokban, de állandóan tömegek települtek át az NDK-ból az NSZK-ba. A berlini fal 1961-es felépítése óta az egyik legnagyobb áttelepülési hullám volt az 1989-es. A korabeli HVG-ben Bernát György Bonnból és Bedő Iván Berlinből ismertette az NDK-ból való ki-, és az NSZK-ba való betelepülés körülményeit. A cikk 30 éve, 1989 szeptember elején jelent meg, egy héttel azelőtt, hogy a magyar kormány végleg megnyitotta a magyar-osztrák határt a keletnémet menekültek előtt.","shortLead":"Németország kettészakadása óta kisebb-nagyobb hullámokban, de állandóan tömegek települtek át az NDK-ból az NSZK-ba...","id":"20190901_HVG_1989_Otthonrol_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b55838-cbfa-4a34-bd65-8905f6b50549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5983d1-d497-4579-8d85-024eebb765f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_HVG_1989_Otthonrol_haza","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:00","title":"1989-ben rácsodálkoztunk az NDK-sok tömeges menekülésére, pedig ez zajlott 1949 óta, csak nem rajtunk át ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negatív kampánnyal indított és nyilvánvalóan azt is folytat az önkormányzati választásokig Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt – mondta Tarlós István, a harmadik ciklusára készülő főpolgármester hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában, amelyben elmondta, hogy a következő ciklusban folytatnák a megkezdett programokat.","shortLead":"Negatív kampánnyal indított és nyilvánvalóan azt is folytat az önkormányzati választásokig Karácsony Gergely ellenzéki...","id":"20190902_Tarlos_Karacsony_nem_ismeri_a_fovarost_nem_budapesti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125d80a0-2652-4df6-9e57-a0148d1e96a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tarlos_Karacsony_nem_ismeri_a_fovarost_nem_budapesti","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:55","title":"Tarlós: Karácsony nem ismeri a fővárost, nem budapesti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]