[{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Hiába nem pályázunk hivatalosan olimpiára, két nagy sportarénát így is megépítünk, összesen mintegy 178 milliárd forintért, lesz hozzá egy olimpiai faluvá alakítható diákváros is, illetve egy evezősközpont a Ráckevei-Duna partján a következő főpolgármesteri ciklusban, hogyha megvalósul a kormány Budapestre tervezett programja. De mit szólnak ehhez a főpolgármester-jelöltek? Megkérdeztük.","shortLead":"Hiába nem pályázunk hivatalosan olimpiára, két nagy sportarénát így is megépítünk, összesen mintegy 178 milliárd...","id":"20190925_Egy_varosresznyi_stadiont_epit_a_kormany_Budapestre_de_mit_szolnak_ehhez_a_fopolgarmesterjeloltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c670db16-578a-4450-bf0e-d91c4f58dec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Egy_varosresznyi_stadiont_epit_a_kormany_Budapestre_de_mit_szolnak_ehhez_a_fopolgarmesterjeloltek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:40","title":"Egy városrésznyi sportarénát épít a kormány Budapestre, de mit szólnak ehhez a főpolgármester-jelöltek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53286cc6-bbf8-4fb1-9029-1043c0c90096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő februárban érkezik a PlayStation 4 egyik legnagyobb dobásának ígérkező The Last of Us második, feltehetően záróepizódja. ","shortLead":"Jövő februárban érkezik a PlayStation 4 egyik legnagyobb dobásának ígérkező The Last of Us második, feltehetően...","id":"20190925_last_of_us_part_2_playstation_4_megjelenes_state_of_play","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53286cc6-bbf8-4fb1-9029-1043c0c90096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e354fb-418b-4097-993c-46fe9cf449ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_last_of_us_part_2_playstation_4_megjelenes_state_of_play","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:33","title":"Megjelenési dátumot kapott a PlayStation egyik legjobb játékának folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","shortLead":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","id":"20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77071d3f-19c5-4d02-936c-db4292a9cbd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:01","title":"Nem tudni, pontosan miért, de 465 millióval többe került az 1-es villamos meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:15","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben mesélnek a legendás mestereikről és a legendás beszólásaikról is. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a második epizód a cikkben elérhető. ","shortLead":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című...","id":"20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b84e09-ae13-433d-a035-5885b21eb638","keywords":null,"link":"/360/20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:00","title":"Doku360: Füves cigi mentette meg a vizsgadarabot Schell Juditéknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad. A polgármester azt mondta, szerinte értek el sikereket az elmúlt öt évben, mégsem vállalja a további feladatokat. A helyiek pedig széttárták a kezüket. Videóriport Zala megyéből.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad...","id":"20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31a993-dbde-44ba-b35e-cbc5ec6fde77","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:30","title":"A zalai falu, ahol senki nem akar polgármester lenni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8d8f39-868e-4c17-8bd4-b937a1bc0e75","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"A digitális fényképezőgépek és a webkamerák kora lejárt, már mindent az okostelefonok apparátusával intézünk. De a fotók és videók már nemcsak nézegetésre valók, hanem az egészségünk monitorozására, az autó- vagy lakáskárok gyors bejelentésére, a tudatos táplálkozásra való nevelésre, illetve az otthonunk felügyeletére is használhatók.","shortLead":"A digitális fényképezőgépek és a webkamerák kora lejárt, már mindent az okostelefonok apparátusával intézünk. De...","id":"generali_20190923_5_dolog_amit_a_telefonja_kamerajaval_is_elintezhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8d8f39-868e-4c17-8bd4-b937a1bc0e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41718103-13f6-4608-b5a6-604c7f3c46e1","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190923_5_dolog_amit_a_telefonja_kamerajaval_is_elintezhet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:30","title":"5 dolog, amit a telefonja kamerájával is elintézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz hetvenéves. Vagy ma, 24-én lett az.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz...","id":"20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbec65-02b1-443a-9844-d5f3760f0853","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:41","title":"Ma ünnepli születésnapját Pedro Almodóvar. Vagy holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]