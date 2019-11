Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi győri gyárában 1200 fős létszámcsökkentés van folyamatban oly módon, hogy a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg.","shortLead":"Az Audi győri gyárában 1200 fős létszámcsökkentés van folyamatban oly módon, hogy a határozott idejű szerződéseket nem...","id":"20191030_1200_dolgozo_mondhat_bucsut_a_gyor_Audigyarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc465d50-5e47-407b-b3bf-9f2fc55f773e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_1200_dolgozo_mondhat_bucsut_a_gyor_Audigyarnak","timestamp":"2019. október. 30. 15:06","title":"G7: 1200 dolgozót küldenek el a győri Audi-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5bc6-4b3b-4a22-8a88-7ab132cbfa63","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Nem indokolt orbanizációról beszélni az idei három tartományi választás után, amelyeket a volt NDK területén tartottak. A szélsőjobb se többséget, se kormányzati szerepet nem tudott szerezni.","shortLead":"Nem indokolt orbanizációról beszélni az idei három tartományi választás után, amelyeket a volt NDK területén tartottak...","id":"20191030_KeletNemetorszag_meg_KeletEuropa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494c5bc6-4b3b-4a22-8a88-7ab132cbfa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03881342-b5a1-4c25-bc4a-9c89efcc5e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_KeletNemetorszag_meg_KeletEuropa","timestamp":"2019. október. 30. 15:20","title":"Techet Péter: Kelet-Németország még Kelet-Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék tett korábban feljelentést a kampánypénzek felhasználása miatt, de az utóbbi fél évben semmilyen problémát nem jeleztek. A nyomozásban szintén érintett Párbeszédnél nem csodálkoznának, ha rájuk is sor kerülne. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék tett korábban feljelentést a kampánypénzek felhasználása miatt, de az utóbbi fél évben semmilyen...","id":"20191030_momentum_nav_nyomozas_hazkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f179c3-0673-49ae-b066-6b2fac6995c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_momentum_nav_nyomozas_hazkutatas","timestamp":"2019. október. 30. 16:40","title":"Pendrive-okat és dokumentumokat is lefoglalt a Momentumnál a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hetedik alkalommal indított voksolással ismét a hazai fafajokra hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A hetedik alkalommal indított voksolással ismét a hazai fafajokra hívják fel a figyelmet.","id":"20191030_tatar_juhar_kecskefuz_rezgo_nyar_az_ev_faja_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7448f1c7-c949-44e6-93eb-38c9253a14f1","keywords":null,"link":"/elet/20191030_tatar_juhar_kecskefuz_rezgo_nyar_az_ev_faja_szavazas","timestamp":"2019. október. 30. 14:59","title":"Tatár juhar, kecskefűz vagy rezgő nyár? Megint lehet szavazni az év fájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PPF Csoport és az Antenna Hungária közös, csütörtöki bejelentése szerint az állami tulajdonban lévő műsorterjesztő és telekommunikációs vállalat megvásárolta a Telenor Magyarország 25 százalékát.","shortLead":"A PPF Csoport és az Antenna Hungária közös, csütörtöki bejelentése szerint az állami tulajdonban lévő műsorterjesztő és...","id":"20191031_telenor_magyarorszag_antenna_hungaria_zrt_25_szazalek_ppf_csoport_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aba1f3-dcd9-4659-9381-b1517e702175","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_telenor_magyarorszag_antenna_hungaria_zrt_25_szazalek_ppf_csoport_felvasarlas","timestamp":"2019. október. 31. 16:15","title":"Hivatalos: a magyar állam bevásárolta magát a Telenorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Régi szövetségesként tárgyalt Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő, úgy tűnik, a két illiberális állam mindenben azonos álláspontot képvisel. A tárgyalás után nyolc megállapodást írtak alá, a jelek szerint kőolaj-, gáz- és atomfronton is minden rendben van. A kétoldalú kapcsolatok egyébként nem a Fidesz kormányzása idején javultak meg, már a szocialista kormányfők is rendszeresen találkoztak a 2000 óta hatalmon levő Putyinnal. Igaz, 2010 előtt Oroszország nemzetközi megítélését nem rontotta a Krím bekebelezése, illetve az orosz titkosszolgálat által elkövetett több külföldi merénylet.","shortLead":"Régi szövetségesként tárgyalt Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő, úgy tűnik...","id":"20191030_Putyin_Budapesten_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74107ca-0579-4093-9ed2-c399b653eee0","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Putyin_Budapesten_osszefoglalo","timestamp":"2019. október. 30. 20:30","title":"Putyin Budapesten: a nagy druzsba tovább él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester fontos, például egészségügyi fejlesztésekhez kötné a beruházásokat.","shortLead":"A főpolgármester fontos, például egészségügyi fejlesztésekhez kötné a beruházásokat.","id":"20191031_Karacsony_Gergely_tamogatna_a_staidonepitest_bizonyos_feltetelekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74eabc6-b8bb-4d56-9db5-fa6afd9469a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Karacsony_Gergely_tamogatna_a_staidonepitest_bizonyos_feltetelekkel","timestamp":"2019. október. 31. 20:26","title":"Karácsony Gergely támogatná a stadionépítést, bizonyos feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Moszkva 29 élelmiszerüzletében kezdik meg az amerikai Beyond Meat növényi eredetű, alternatív húsának árusítását a jövő héten - közölte pénteken a Vedomosztyi orosz napilap.","shortLead":"Moszkva 29 élelmiszerüzletében kezdik meg az amerikai Beyond Meat növényi eredetű, alternatív húsának árusítását a jövő...","id":"20191101_Az_oroszok_is_raghatjak_az_amerikai_muhust_persze_aranyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bc52f9-76b5-4fb9-b23e-0479e1c46896","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Az_oroszok_is_raghatjak_az_amerikai_muhust_persze_aranyaron","timestamp":"2019. november. 01. 14:20","title":"Az oroszok is rághatják az amerikai növényburgert, persze aranyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]