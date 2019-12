Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az MNV további intézkedéseket tesz a Dunakeszi Járműjavító értékesítése érdekében – közölte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, de ezeknek a lépéseknek a részleteiről nem írtak semmit, az indoklásuk szerint azért, hogy sikeres legyen az ügylet.","shortLead":"Az MNV további intézkedéseket tesz a Dunakeszi Járműjavító értékesítése érdekében – közölte a Magyar Nemzeti...","id":"20191204_MNV_Dunakeszi_Jarmujavito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320614e2-6aba-4ce7-bc5f-8b2516be7162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_MNV_Dunakeszi_Jarmujavito","timestamp":"2019. december. 04. 18:50","title":"Tovább dolgozik az MNV, hogy orosz kézbe adják a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A harmadik embert még keresik. ","shortLead":"A harmadik embert még keresik. ","id":"20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4dcbf7-1a4d-4007-9690-a18f28e4150c","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","timestamp":"2019. december. 03. 11:13","title":"Megtalálták az ausztrál pusztában eltűnt társaság második tagját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom különféle vállalatait összefogó Alphabet éléről.","shortLead":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom...","id":"20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80964813-a732-439c-87f3-83618891b4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","timestamp":"2019. december. 03. 23:09","title":"21 év után visszavonul a Google-birodalom éléről a két alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfi legkorábban 35 év után szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az 51 éves férfi legkorábban 35 év után szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191203_eletfogytiglani_fegyhazbuntetes_kenezlo_kettos_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99166d-f6b9-4c10-9407-5a6e7d58995c","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_eletfogytiglani_fegyhazbuntetes_kenezlo_kettos_gyilkossag","timestamp":"2019. december. 03. 17:49","title":"Életfogytiglant kapott a kenézlői kettős gyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is. Ebből azonban az is kiderül: kevés olyan termék van, amely egy hirtelen drágulás után újból tartósan olcsó tud lenni. ","shortLead":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is...","id":"20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da981e5b-22ff-44c0-9603-148ab4c4e906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","timestamp":"2019. december. 04. 06:30","title":"Hozzá kell szoknunk a jelentős dráguláshoz? Itt a hvg.hu karácsonyi bolttesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t január 8-án kezdi meg üzleti tevékenységét.","shortLead":"Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t január 8-án kezdi meg üzleti tevékenységét.","id":"20191204_Italautomataleanyvallalatot_hozott_letre_a_Magyar_Posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b66b1-c50d-40b0-8156-bc1f2e3948e7","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Italautomataleanyvallalatot_hozott_letre_a_Magyar_Posta","timestamp":"2019. december. 04. 05:10","title":"Italautomata-leányvállalatot hozott létre a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok és Oroszország új megállapodást szeretne az atomfegyverekről.","shortLead":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok...","id":"20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f887e8-bf98-4afb-8575-3d42d791199f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. december. 03. 20:18","title":"Trump a NATO-csúcson: Új megállapodás kell az atomfegyverekről Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e5dfc-775d-4f4c-b7a6-a6d0614159ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Letartóztattak egy olaszországi lakhellyel rendelkező nőt, aki a gyanú szerint nyolc hotelben nem fizetett a szállásért.","shortLead":"Letartóztattak egy olaszországi lakhellyel rendelkező nőt, aki a gyanú szerint nyolc hotelben nem fizetett a szállásért.","id":"20191204_Nyolc_magyar_szallodabol_lepett_le_egy_no_fizetes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968e5dfc-775d-4f4c-b7a6-a6d0614159ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1984bc7-8dc3-4b10-82bd-c841a05b6ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Nyolc_magyar_szallodabol_lepett_le_egy_no_fizetes_nelkul","timestamp":"2019. december. 04. 17:57","title":"Nyolc magyar szállodából lépett le egy nő fizetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]