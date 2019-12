Az egész ovis csoportja elkísérte a kisfiút az örökbefogadási meghallgatására

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","shortLead":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","id":"20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4bd89b-d14a-4e61-b388-83c79a10adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","timestamp":"2019. december. 04. 17:19","title":"Tíz évig trükköztek a riasztók forgalmazói, félmilliárdosnál is nagyobb bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4080350f-f2dd-4071-9497-fdbafe530c6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték az úgynevezett mild-hibrid modellek sorozatgyártását, amelyekben egy elektromos egység is segíti a belsőégésű motor munkavégzését.","shortLead":"Elkezdték az úgynevezett mild-hibrid modellek sorozatgyártását, amelyekben egy elektromos egység is segíti a belsőégésű...","id":"20191205_Elindult_a_hibridek_gyartasa_a_magyar_Audinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4080350f-f2dd-4071-9497-fdbafe530c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb84acc-75a1-479f-883c-1fe363618937","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_Elindult_a_hibridek_gyartasa_a_magyar_Audinal","timestamp":"2019. december. 05. 15:30","title":"Elindult a hibridek gyártása a magyar Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt ennek fejében igénybe vettek. A kedvezményeket a következő években is igénybe vehetik, így ez a pénz a következő évek költségvetéseiből fog hiányozni.","shortLead":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt...","id":"20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcbd92-071d-4c68-a120-5603dc05bef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","timestamp":"2019. december. 05. 11:01","title":"Százmilliárdos aknán ül az Orbán-kormány a sporttámogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József is megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy rendezvényén, ahol a Fidesz 31. évvel ezelőtti alapítása is téma volt. Nem fogta vissza magát.","shortLead":"Szájer József is megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy rendezvényén, ahol a Fidesz 31. évvel ezelőtti alapítása...","id":"20191204_szajer_jozsef_fidesz_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_aranybulla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c136f53f-3300-44a9-a140-d144b44c05d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_szajer_jozsef_fidesz_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_aranybulla","timestamp":"2019. december. 04. 11:59","title":"Szájer szerint annak az országnak, ahol először volt Aranybulla, nem kell leckét elfogadnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Eb 400 női vegyes versenyében Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna lett a második.","shortLead":"Az Eb 400 női vegyes versenyében Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna lett a második.","id":"20191204_Hosszu_Katinka_tizenhetedszer_is_rovid_palyas_Europabajnok_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612e4b0-e233-4db2-b6e5-f128975f67e4","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Hosszu_Katinka_tizenhetedszer_is_rovid_palyas_Europabajnok_lett","timestamp":"2019. december. 04. 18:48","title":"Hosszú Katinka tizenhetedszer is rövidpályás Európa-bajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1eb6b3-c5e8-4b1b-9734-c39818337393","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A több demokráciát követelő ellenzék átütő sikerét hozta az önkormányzati választás Hongkongban, ahol ennek ellenére a helyzet kezelésében még bizonytalan Pekingnél vannak az aduk.","shortLead":"A több demokráciát követelő ellenzék átütő sikerét hozta az önkormányzati választás Hongkongban, ahol ennek ellenére...","id":"20191204_Diadal_plafonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1eb6b3-c5e8-4b1b-9734-c39818337393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d20eaf8-27e5-44f4-9efd-6b56eb8f49bb","keywords":null,"link":"/360/20191204_Diadal_plafonnal","timestamp":"2019. december. 04. 13:00","title":"Átütő ellenzéki siker ad reményt a demokráciapártiaknak Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 16 csapatosra kibővített B divízióból három papíron erősebb ellenfél vár a magyar válogatottra 2020 őszén.","shortLead":"A 16 csapatosra kibővített B divízióból három papíron erősebb ellenfél vár a magyar válogatottra 2020 őszén.","id":"20191204_Elkeszult_a_kiemeles_ami_alapjan_kisorsoljak_a_Nemzetek_Ligaja_csoportjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbfd620-a062-4073-b490-b1a647020d10","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Elkeszult_a_kiemeles_ami_alapjan_kisorsoljak_a_Nemzetek_Ligaja_csoportjait","timestamp":"2019. december. 04. 19:07","title":"Elkészült a kiemelés, ami alapján kisorsolják a Nemzetek Ligája csoportjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bcc0cf-84df-449f-945f-f790c590a88e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes összetételű Médiatanács az állami hírcsatorna egyik adását vizsgálta, amely az MTVA-székházból kidobott ellenzéki képviselők ügyében ellenzékieket meg sem szólaltatott. ","shortLead":"A fideszes összetételű Médiatanács az állami hírcsatorna egyik adását vizsgálta, amely az MTVA-székházból kidobott...","id":"20191205_A_Mediatanacs_szerint_az_kiegyensulyozott_tajekoztatas_ha_csak_a_kozmedia_ugyvedei_beszelnek_egy_ugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3bcc0cf-84df-449f-945f-f790c590a88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30285ce4-215f-438b-a0d0-b99652aa03e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_A_Mediatanacs_szerint_az_kiegyensulyozott_tajekoztatas_ha_csak_a_kozmedia_ugyvedei_beszelnek_egy_ugyrol","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"A Médiatanács szerint az kiegyensúlyozott tájékoztatás, ha csak a közmédia ügyvédei beszélnek egy ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]