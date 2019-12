A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor szerzetesei már sokadjára örvendeztetik meg követőiket ünnepi playlistjükkel: tavaly karácsonykor és idén nagyböjt alkalmából is készítettek két-két válogatást, az egyik rendszerint komoly-, a másik egy könnyűzenei lejátszási lista.

A szerzetesek egyébként is elég aktívak a közösségi médiában, rendszeresen beszámolnak a munkájukról és a hétköznapjaikról.

A mostani könnyűzenei playlisten szerepel többek között egy Pantera-, és egy Pink Floyd-dal is, de a Piano Guys Carol of the Bells-feldolgozását is feltették rá.

A komolyzenei válogatáson például Rimszkij-Korszakov, Thomas Tallis, de egy Adventi Ének is található a Budapesti Monteverdi Kórustól.