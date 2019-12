Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú nyomkövetőt kaphat.","shortLead":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú...","id":"20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18faedda-505e-4e2e-96b5-609d8114b256","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","timestamp":"2019. december. 14. 17:57","title":"Letartóztatták az iskolásokat, akiket a budai rablásokkal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbc1036-3994-4f12-8ac0-21af6def451e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cseng mester konyhájában a gyönyörű ételkompozíciók felett szövődik románc.","shortLead":"Cseng mester konyhájában a gyönyörű ételkompozíciók felett szövődik románc.","id":"201950_film__eszi_nem_eszi_cseng_mester_konyhaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bbc1036-3994-4f12-8ac0-21af6def451e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7498b4-ecfb-487f-9bd2-047079e20d99","keywords":null,"link":"/360/201950_film__eszi_nem_eszi_cseng_mester_konyhaja","timestamp":"2019. december. 14. 16:30","title":"Kellemesen zsibbaszt a lappföldi sügérlevesről és sült banánról szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és felesége 22 évet töltöttek együtt.","shortLead":"A színész és felesége 22 évet töltöttek együtt.","id":"20191213_Colin_Firth_valik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6567b18a-2d2d-48a5-9b35-a8ef2fff982c","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Colin_Firth_valik","timestamp":"2019. december. 13. 20:39","title":"Colin Firth válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb9738e-1715-4f21-9faf-fe39f5a29cf5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A \"remény szikráját\" jelenti a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint, hogy a védelmi intézkedések és a tenyészprogramok eredményeként javult tíz veszélyeztetett faj természetvédelmi besorolása, néhányat a kihalás széléről sikerült visszahozni. Hátradőlni hiba lenne: 73 faj a korábbinál rosszabb helyzetbe került.","shortLead":"A \"remény szikráját\" jelenti a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint, hogy a védelmi intézkedések és...","id":"20191214_veszelyeztetett_fajok_besorolasa_iucn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb9738e-1715-4f21-9faf-fe39f5a29cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2059ad60-adfb-4d14-b9e5-fd924e10f16f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_veszelyeztetett_fajok_besorolasa_iucn","timestamp":"2019. december. 14. 15:03","title":"A remény szikrája: a kihalás széléről sikerült visszahozni tíz állatfajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok.","shortLead":"Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok.","id":"20191214_Leslie_Mandoki_irta_az_elektromos_Volkswagenek_motorhangjat__hallgassa_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9adfcf-723c-45fe-bc79-6d2bc7330e5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Leslie_Mandoki_irta_az_elektromos_Volkswagenek_motorhangjat__hallgassa_meg","timestamp":"2019. december. 14. 15:35","title":"Leslie Mandoki írta az elektromos Volkswagenek „motorhangját” – hallgassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","shortLead":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","id":"20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faf44d1-c8d4-43aa-a4fa-c4fa8746e2f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","timestamp":"2019. december. 14. 10:48","title":"Akár pénzt is termelhetne az elektromos autó a tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefon frissítése után általában fel kell oldani a készüléket, ez azonban nem mindig lehetséges. A Google olyan újítással készül, amely megszünteti ezt a kényelmetlenséget.","shortLead":"A telefon frissítése után általában fel kell oldani a készüléket, ez azonban nem mindig lehetséges. A Google olyan...","id":"20191214_google_android_frissites_telefon_feloldasa_jelkod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7dfeb5-5c2c-48a7-a8e4-f54af46827ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_google_android_frissites_telefon_feloldasa_jelkod","timestamp":"2019. december. 14. 17:03","title":"Ha megkapja a telefonja ezt a funkciót, kevesebb fontos értesítésről marad majd le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2053cb49-3ffa-4323-8c30-dd604b623f9f","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Sportos és elegáns, színes és extravagáns, könnyed és mutatós. Más-más stílust képvisel a három fiatal magyar cipőtervező, ám a szándékuk ugyanaz: a fenntartható lábnyom. ","shortLead":"Sportos és elegáns, színes és extravagáns, könnyed és mutatós. Más-más stílust képvisel a három fiatal magyar...","id":"201949__magyar_cipodizajnerek__sajatmarkaepites__zoldre_valtas__konnyen_viselik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2053cb49-3ffa-4323-8c30-dd604b623f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e428cda-4328-4cc4-a6f3-181ff71a1c56","keywords":null,"link":"/360/201949__magyar_cipodizajnerek__sajatmarkaepites__zoldre_valtas__konnyen_viselik","timestamp":"2019. december. 13. 19:00","title":"Ananászlevélből divatos lábbeli - a fenntarthatóság jegyében készül a magyar dizájnercipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]