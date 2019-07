Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamion és kisbusz ütközött a sztráda Szeged felé vezető oldalán.","shortLead":"Kamion és kisbusz ütközött a sztráda Szeged felé vezető oldalán.","id":"20190719_Tobben_megserultek_az_M5oson_tortent_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e3b08-cbd1-4712-8366-677563a0fc9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Tobben_megserultek_az_M5oson_tortent_balesetben","timestamp":"2019. július. 19. 06:58","title":"Többen megsérültek az M5-ösön történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondták, az utasoknak akarnak jót, mert ha meg kell várni a műszaki kollégákat, az legalább másfél óra.","shortLead":"Azt mondták, az utasoknak akarnak jót, mert ha meg kell várni a műszaki kollégákat, az legalább másfél óra.","id":"20190719_Utkozben_szerelte_meg_a_vonatot_a_kalauz_es_a_vezeto_Somogy_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0dda04-bc4c-4f5c-980c-52cd11ab0923","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Utkozben_szerelte_meg_a_vonatot_a_kalauz_es_a_vezeto_Somogy_megyeben","timestamp":"2019. július. 19. 05:40","title":"Útközben szerelte meg a vonatot a kalauz és a vezető Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f96ab-f3c4-4fc6-8ad3-0236afbb908c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az argentin-amerikai César Pelli jegyezte a malajziai Petronas-tornyokat. Az építész 92 éves volt.","shortLead":"Az argentin-amerikai César Pelli jegyezte a malajziai Petronas-tornyokat. Az építész 92 éves volt.","id":"20190720_Meghalt_a_vilag_egyik_legismertebb_toronyepuletenek_az_epitesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f96ab-f3c4-4fc6-8ad3-0236afbb908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b323242-f31f-4fc5-b1b6-e2a7009b7616","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Meghalt_a_vilag_egyik_legismertebb_toronyepuletenek_az_epitesze","timestamp":"2019. július. 20. 08:31","title":"Meghalt a világ egyik legismertebb toronyépületének az építésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","shortLead":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","id":"20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb69ad9-8d40-4632-a5aa-f5ced6af206b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","timestamp":"2019. július. 18. 21:10","title":"Továbbjutott a Honvéd az Európa-liga selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"A frissen elkészült egészségügyi humánerőforrás-statisztika szerint minden a legnagyobb rendben van. Ha viszont jobban megnézzük, kiderül, hogy ez csak a látszat.","shortLead":"A frissen elkészült egészségügyi humánerőforrás-statisztika szerint minden a legnagyobb rendben van. Ha viszont jobban...","id":"201929__egeszsegugyi_hr__hianypotlas__latszat_es_valosag__szamvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e32155d-76ae-47ad-b3b1-0b815655a7fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__egeszsegugyi_hr__hianypotlas__latszat_es_valosag__szamvetes","timestamp":"2019. július. 20. 10:00","title":"Papíron jól mutat az egészségügy munkaerőhelyzete, de a részletekben nem egy ördög van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4600ae7f-f4a4-4ca9-a94e-27698ccfef50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már dolgoznak rajta.","shortLead":"Már dolgoznak rajta.","id":"20190719_Autopalyalehajto_epul_Meszaros_Lorinc_palackozouzemehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4600ae7f-f4a4-4ca9-a94e-27698ccfef50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5306ee-2fdf-4471-9512-03e49918e3b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190719_Autopalyalehajto_epul_Meszaros_Lorinc_palackozouzemehez","timestamp":"2019. július. 19. 09:55","title":"Autópálya-lehajtó épül Mészáros Lőrinc palackozóüzeméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe36a10b-7a22-4221-af4d-fb82da8fd1f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindez egy héten belül történt.","shortLead":"Mindez egy héten belül történt.","id":"20190720_Varatlan_hiba_miatt_ket_atomeromuben_is_reaktorokat_kellett_leallitani_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe36a10b-7a22-4221-af4d-fb82da8fd1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7bf5e-1065-4d63-8bcb-3c4aa49580f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Varatlan_hiba_miatt_ket_atomeromuben_is_reaktorokat_kellett_leallitani_Oroszorszagban","timestamp":"2019. július. 20. 10:05","title":"Két atomerőműben is reaktorokat kellett leállítani Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen jó áron kapható.","shortLead":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen...","id":"20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491849ef-337d-4557-ba90-ea7e906425e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","timestamp":"2019. július. 19. 08:21","title":"Itt a teljesen új Corvette, amelynek már hátul üvölt a motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]