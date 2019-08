Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Óriási volt a dugó.","shortLead":"Óriási volt a dugó.","id":"20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d053785a-4138-44c2-9c4b-08df146efec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:11","title":"Két balesetben hét autó rohant egymásba az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallomást tett és beismerte a merényletet.","shortLead":"Vallomást tett és beismerte a merényletet.","id":"20190809_Mexikoiakra_vadaszott_az_El_Pasoi_lovoldozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd10b3-86d8-4ec5-9bbd-9ad91a6b0746","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Mexikoiakra_vadaszott_az_El_Pasoi_lovoldozo","timestamp":"2019. augusztus. 09. 21:36","title":"Mexikóiakra vadászott az El Paso-i lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan minden egyes netes fizetésnél egy SMS-ben kapott kódot is be kell majd pötyögni. 