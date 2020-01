Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games új akciójában most a Hello Neighbor nevű lopakodós játékot lehet ingyen letölteni. Majdnem 10 ezer forintba kerülő szoftverről van szó.","shortLead":"Az Epic Games új akciójában most a Hello Neighbor nevű lopakodós játékot lehet ingyen letölteni. Majdnem 10 ezer...","id":"20191231_hello_neighbor_ingyenjatek_epic_games_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad6e84-9530-43db-8f65-6b9b1ee0f344","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_hello_neighbor_ingyenjatek_epic_games_store","timestamp":"2019. december. 31. 16:33","title":"10 ezer forintos ajándékot ad a játékosoknak az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","shortLead":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","id":"20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace6ced-1e88-4ae7-a862-df7d462656c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","timestamp":"2019. december. 30. 20:20","title":"Életében először talált ajándékot a karácsonyfa alatt a 11 éves jakabszállási kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a41f2f0-9b02-4906-af56-38ca067a1137","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újratervez a Fidesz, az ellenzék keresi vezető erejét, közben Budapestre és Brüsszelre is érdemes figyelni. Gergely Márton és Tóth Richárd levezeti, miért nem fogunk unatkozni 2020-ban sem. ","shortLead":"Újratervez a Fidesz, az ellenzék keresi vezető erejét, közben Budapestre és Brüsszelre is érdemes figyelni. Gergely...","id":"20200101_Mi_varhato_Magyarorszagon_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a41f2f0-9b02-4906-af56-38ca067a1137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3d6cf4-a2ac-4c3f-8205-b631c7e25333","keywords":null,"link":"/360/20200101_Mi_varhato_Magyarorszagon_2020ban","timestamp":"2020. január. 01. 08:15","title":"Bent marad-e a Fidesz a Néppártban, ki lesz az ellenzék vezére? Videós előrejelzés 2020 belpolitikájáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható mobilinternetes adatkeretet a Telenor.","shortLead":"Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható...","id":"20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db2928f-1c7a-4818-8220-90913404a9d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","timestamp":"2019. december. 31. 08:03","title":"Több mint 500 ezer Telenor-ügyfél örülhet holnaptól: növelnek a külföldi adatforgalmi keretén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tízezrek fogtak össze 2019-ben, hogy Zentének összegyűjtsék a 700 millió forintos gyógyszert, de Serdült Viktóriánál nem csak azért lett ő az Év embere. ","shortLead":"Tízezrek fogtak össze 2019-ben, hogy Zentének összegyűjtsék a 700 millió forintos gyógyszert, de Serdült Viktóriánál...","id":"20191231_A_keteves_aki_egy_kis_idore_jo_hellye_varazsolta_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6f0024-8495-4529-a95f-945669db8d74","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_A_keteves_aki_egy_kis_idore_jo_hellye_varazsolta_Magyarorszagot","timestamp":"2019. december. 31. 17:00","title":"A kétéves kisfiú, aki kis időre jó hellyé varázsolta Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőt.\r

","id":"20191231_Halalra_vertek_egy_not_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aba2ec-b8a4-4fb2-adc3-4a394769d121","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Halalra_vertek_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. december. 31. 02:26","title":"Halálra vertek egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556a8adc-25a5-4296-9779-5f032a3593bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia elhagyja ez EU-t, a britek vitatkoznak a skótokkal a következő függetlenségi népszavazás időpontjáról, Trump elnök valószínűleg túléli az impeachmentet, majd harcba száll az újabb elnöki mandátum elnyeréséért. Fontos választásokat rendeznek Magyarország szomszédainál, Izraelben pedig megtartják az egy éven belüli harmadik parlamenti választást. A sportolók sem pihennek, az idén a foci-Eb – magyarországi helyszínekkel is – valamint a tokiói olimpia hozza majd leginkább lázba az országot.","shortLead":"Nagy-Britannia elhagyja ez EU-t, a britek vitatkoznak a skótokkal a következő függetlenségi népszavazás időpontjáról...","id":"20200101_2020_sem_lesz_unalmas_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556a8adc-25a5-4296-9779-5f032a3593bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d475fc31-787f-4bc8-87be-42e10b31f112","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_2020_sem_lesz_unalmas_ev","timestamp":"2020. január. 01. 07:00","title":"Orbán barátai idén is főszerepet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133f109c-d8e4-40eb-bcb2-c1edaf4190c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így köszöntötték az újévet.","shortLead":"Így köszöntötték az újévet.","id":"20191231_Ausztraliaban_es_UjZelandon_mar_2020_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133f109c-d8e4-40eb-bcb2-c1edaf4190c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42a7c6f-c68f-4a7d-ba43-5254777c9caa","keywords":null,"link":"/elet/20191231_Ausztraliaban_es_UjZelandon_mar_2020_van","timestamp":"2019. december. 31. 13:38","title":"Ausztráliában és Új-Zélandon már 2020 van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]