[{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","id":"20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4021c49-4526-4c0c-9fef-72b036bae5d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","timestamp":"2020. január. 02. 08:21","title":"Jön a Ferrari első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak Budapesten mintegy hatvanan kerültek a detoxikálóba szilveszter éjjelén.","shortLead":"Csak Budapesten mintegy hatvanan kerültek a detoxikálóba szilveszter éjjelén.","id":"20200101_Nagy_volt_a_forgalom_a_detoxikalokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120809d-3627-43fb-8c58-a74582f0c556","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Nagy_volt_a_forgalom_a_detoxikalokban","timestamp":"2020. január. 01. 12:49","title":"Nagy volt a forgalom a detoxikálókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88aa3c5-bf3f-4ed6-949a-7056d1b6f208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két vidéki kisfiú született idén elsőként az országban. A fővárosban egy kislány lett az új év első babája.","shortLead":"Két vidéki kisfiú született idén elsőként az országban. A fővárosban egy kislány lett az új év első babája.","id":"20200102_ujevi_baba_ujszulott_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d88aa3c5-bf3f-4ed6-949a-7056d1b6f208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1685e4-741e-4601-a520-7b165bb9c0f3","keywords":null,"link":"/elet/20200102_ujevi_baba_ujszulott_2020","timestamp":"2020. január. 02. 07:32","title":"Éjfél után 1 perccel jöttek világra 2020 első babái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli kormányfő a népjóléti, a diaszpóraügyi és a mezőgazdasági minisztérium vezetéséről mondott le.","shortLead":"Az izraeli kormányfő a népjóléti, a diaszpóraügyi és a mezőgazdasági minisztérium vezetéséről mondott le.","id":"20200102_Lemondott_miniszteri_tisztsegeirol_az_izraeli_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595548ff-68c6-43f8-a37a-8f5e5d0f13ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Lemondott_miniszteri_tisztsegeirol_az_izraeli_kormanyfo","timestamp":"2020. január. 02. 17:48","title":"Lemondott miniszteri tisztségeiről Netanjahu ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aef4597-0f66-4c3d-aad9-224c14669bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parlament egy évre adott felhatalmazást arra, hogy katonákat küldjenek Líbiába.","shortLead":"A parlament egy évre adott felhatalmazást arra, hogy katonákat küldjenek Líbiába.","id":"20200102_A_torok_parlament_aldasat_adta_a_libiai_katonai_beavatkozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aef4597-0f66-4c3d-aad9-224c14669bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee68aaf-feed-4e7d-8593-13a542f93955","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_A_torok_parlament_aldasat_adta_a_libiai_katonai_beavatkozasra","timestamp":"2020. január. 02. 16:30","title":"A török parlament áldását adta a líbiai katonai beavatkozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is Szamoa és Kiribati voltak a világelsők a szilveszteri mulatozásban és az újév köszöntésében.","shortLead":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is...","id":"20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a6297-ef45-4380-8b7c-2970358bd4b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","timestamp":"2020. január. 01. 09:38","title":"Világszerte békésen köszöntöttek be a 2020-as évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","shortLead":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","id":"20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3313c40-d04a-42b8-90ff-bd1529ccc9e0","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","timestamp":"2020. január. 01. 14:49","title":"Teljes zacskótilalom a Fidzsi-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]