[{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra vagyunk hivatottak, hogy találkozzunk másokkal, meghalljuk segélykiáltásukat - mondta Ferenc pápa év végi szentmiséjében.","shortLead":"Arra vagyunk hivatottak, hogy találkozzunk másokkal, meghalljuk segélykiáltásukat - mondta Ferenc pápa év végi...","id":"20191231_ferenc_papa_egyhaz_szentmise","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277a7ac7-af34-4093-a00d-77ba3d1dae0c","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_ferenc_papa_egyhaz_szentmise","timestamp":"2019. december. 31. 21:01","title":"Ferenc pápa: Az egyháznak ismét be kell vetnie magát a forgatagba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhatnak elő erősebben felhős időszakok. ","shortLead":"Többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhatnak elő erősebben felhős...","id":"20200101_Bekes_idovel_kezd_az_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db726982-0c5e-4017-be37-93f998622419","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Bekes_idovel_kezd_az_ev","timestamp":"2020. január. 01. 09:46","title":"Békés idővel kezdődik az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","shortLead":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","id":"20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d81c1e-ebb5-469c-a24a-6372ab107bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","timestamp":"2020. január. 02. 09:21","title":"Segítséget ajánlott a Fővárosi Állatkert a leégett német állatkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"Gécs Dániel","category":"360","description":"Robotizált Keanu Reeves, látványos új repülőgép-szimulátor és Brexit utáni hackervilág. 2020 igazi csemege lesz a játékkedvelők számára.","shortLead":"Robotizált Keanu Reeves, látványos új repülőgép-szimulátor és Brexit utáni hackervilág. 2020 igazi csemege lesz...","id":"20200102_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_last_of_us_2_watch_dogs_legion_ghost_of_thushima_microsoft_flight_simulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe210d5-9077-4949-8b0b-23d4e1b418aa","keywords":null,"link":"/360/20200102_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_last_of_us_2_watch_dogs_legion_ghost_of_thushima_microsoft_flight_simulator","timestamp":"2020. január. 02. 13:00","title":"Ezeket a videojátékokat várjuk nagyon 2020-ban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százezrek köszöntötték az újévet a brit nagyvárosokban, az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva. Boris Johnson miniszterelnök a brit EU-tagság január végén esedékes megszűnésére (Brexit) utalva kijelentette újévi üzenetében, hogy egy hónap múlva új fejezet kezdődhet az Egyesült Királyság történelmében.","shortLead":"Százezrek köszöntötték az újévet a brit nagyvárosokban, az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva...","id":"20200101_Londonban_szilveszterkor_is_a_Brexit_volt_a_tema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df84ce4c-a201-41ca-bb47-49371b6f4973","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Londonban_szilveszterkor_is_a_Brexit_volt_a_tema","timestamp":"2020. január. 01. 08:26","title":"Londonban szilveszterkor is a Brexit volt a téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8847a8-7156-4259-9963-d60fb50a8f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világot elég szépen benépesítette a 21,5 millió legyártott klasszikus Bogár, így kiérdemelt egy ilyen megemlékezést. ","shortLead":"A világot elég szépen benépesítette a 21,5 millió legyártott klasszikus Bogár, így kiérdemelt egy ilyen megemlékezést. ","id":"20200102_Meghato_videoban_bucsuzott_el_a_70_eves_Bogartol_a_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe8847a8-7156-4259-9963-d60fb50a8f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fb6183-2f32-47f0-b956-31b0e60a71fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Meghato_videoban_bucsuzott_el_a_70_eves_Bogartol_a_Volkswagen","timestamp":"2020. január. 02. 12:48","title":"Megható videóban búcsúzott el a 70 évig gyártott Bogártól a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát a nukleáris fegyverekről kezdett tárgyalásokon, és közölte: országa rövidesen új hadászati fegyvert fog bemutatni a világnak, amellyel fokozza elrettentő erejét az amerikai „gengszter stílusú\" szankciókkal és nyomással szemben.","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát...","id":"20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227427a5-fe78-45ef-b7d8-141e33251025","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","timestamp":"2020. január. 01. 08:08","title":"Kim Dzsong Un fenyegetéssel kezdte az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fc1fa4-7cb6-4268-9371-d255a62adbbc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok katonai erősítést küld a Közel-Keletre a bagdadi amerikai nagykövetség megtámadása nyomán kialakult helyzetben - jelentette be Washingtonban Mark Esper védelmi miniszter. ","shortLead":"Az Egyesült Államok katonai erősítést küld a Közel-Keletre a bagdadi amerikai nagykövetség megtámadása nyomán kialakult...","id":"20200101_Amerikai_katonak_mennek_a_KozelKeletre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4fc1fa4-7cb6-4268-9371-d255a62adbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a249105-5bba-469e-9f27-9022751ba76d","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Amerikai_katonak_mennek_a_KozelKeletre","timestamp":"2020. január. 01. 09:58","title":"Amerikai katonák mennek a Közel-Keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]