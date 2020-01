Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4e0ab41-8401-4e22-8b50-031e6b50eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi adósságát a Samsung, megérkeztek ugyanis a tavalyi Note10 és S10 olcsóbb, de egyáltalán nem gyenge kiadásai.","shortLead":"Törlesztette régi adósságát a Samsung, megérkeztek ugyanis a tavalyi Note10 és S10 olcsóbb, de egyáltalán nem gyenge...","id":"20200103_samsung_galaxy_s10_lite_note10_lite_ar_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e0ab41-8401-4e22-8b50-031e6b50eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4423c0-7489-449b-a847-55b2d70d2640","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_samsung_galaxy_s10_lite_note10_lite_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 03. 17:55","title":"Alighogy elkezdődött 2020, a Samsung máris bemutatott két új mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aef4597-0f66-4c3d-aad9-224c14669bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parlament egy évre adott felhatalmazást arra, hogy katonákat küldjenek Líbiába.","shortLead":"A parlament egy évre adott felhatalmazást arra, hogy katonákat küldjenek Líbiába.","id":"20200102_A_torok_parlament_aldasat_adta_a_libiai_katonai_beavatkozasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aef4597-0f66-4c3d-aad9-224c14669bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee68aaf-feed-4e7d-8593-13a542f93955","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_A_torok_parlament_aldasat_adta_a_libiai_katonai_beavatkozasra","timestamp":"2020. január. 02. 16:30","title":"A török parlament áldását adta a líbiai katonai beavatkozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a278088-484f-444a-ad6d-9b54251e2221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Letartóztatták Mollie Fitzgeraldot, a vád szerint megölhette édesanyját. ","shortLead":"Letartóztatták Mollie Fitzgeraldot, a vád szerint megölhette édesanyját. ","id":"20200102_Gyilkossaggal_vadoljak_az_Amerika_Kapitany_szinesznojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a278088-484f-444a-ad6d-9b54251e2221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71dd7fb3-ef41-4281-9f2b-8360081eb323","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Gyilkossaggal_vadoljak_az_Amerika_Kapitany_szinesznojet","timestamp":"2020. január. 02. 14:24","title":"Gyilkossággal vádolják az Amerika Kapitány színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilőtt a szolgáltatási ágazat, de a feldolgozóipar is szépen nőtt.","shortLead":"Kilőtt a szolgáltatási ágazat, de a feldolgozóipar is szépen nőtt.","id":"20200102_nemet_foglalkoztatottsag_foglalkoztatottak_aranya_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c868c92b-6fd0-4c79-b676-7d5606b84bf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_nemet_foglalkoztatottsag_foglalkoztatottak_aranya_nemetorszag","timestamp":"2020. január. 02. 12:07","title":"Rekordmagasra nőtt a német foglalkoztatottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","shortLead":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","id":"20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c250e6-ff12-4582-aeed-8c187805fad9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","timestamp":"2020. január. 02. 11:35","title":"Meleg és áram lesz a kidobott karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves férfi letartóztatását egy hónapra rendelte el a bíró.","shortLead":"A 22 éves férfi letartóztatását egy hónapra rendelte el a bíró.","id":"20200103_Letartoztattak_a_kobanyai_emberolessel_gyanusitott_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61760c98-da08-4b70-aecf-0a683e2c4406","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Letartoztattak_a_kobanyai_emberolessel_gyanusitott_ferfit","timestamp":"2020. január. 03. 13:08","title":"Letartóztatták a kőbányai gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. Donald Trump elnök közben Iránnak címzett üzenetében utalt a tárgyalásos rendezésre.","shortLead":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. Donald Trump elnök közben Iránnak címzett...","id":"20200103_Az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsege_Irak_elhagyasara_szolitotta_fel_az_amerikaikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d546714-f3ca-4bc9-bfc4-33d04b5b0cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsege_Irak_elhagyasara_szolitotta_fel_az_amerikaikat","timestamp":"2020. január. 03. 14:55","title":"Az USA azt üzeni, minden amerikai hagyja el Irakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77353977-464c-41d5-aa99-20d1ba8b26a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem is olyan hasznos a mobilok kékfény-szűrő funkciója. Egy új kutatási eredmény azt sugallja, épp a kék fény tesz jót az elálmosodásnak, így éppen kiszűrése járhat rossz hatással.","shortLead":"Lehet, hogy nem is olyan hasznos a mobilok kékfény-szűrő funkciója. Egy új kutatási eredmény azt sugallja, épp a kék...","id":"20200102_kekfeny_szuro_hasznalata_hatasa_alvas_manchesteri_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77353977-464c-41d5-aa99-20d1ba8b26a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c3a21f-8303-4adb-9bcc-b9eb327e3022","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_kekfeny_szuro_hasznalata_hatasa_alvas_manchesteri_egyetem","timestamp":"2020. január. 02. 08:03","title":"Váratlanul kiderült, hogy a kék fénynél jobban gátolja az elalvást a kék fény szűrése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]