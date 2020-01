Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa1fa90-0767-4b6c-b7cc-23dd7c7e66e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok korábbi népszerű városi autója a hírek szerint 2022-ben kerülhet újra piacra. ","shortLead":"Az olaszok korábbi népszerű városi autója a hírek szerint 2022-ben kerülhet újra piacra. ","id":"20200106_Visszaterhet_a_Fiat_Punto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa1fa90-0767-4b6c-b7cc-23dd7c7e66e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5a0d8-84db-480b-a6c1-736a057bb479","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Visszaterhet_a_Fiat_Punto","timestamp":"2020. január. 06. 11:50","title":"Visszatérhet a Fiat Punto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Index szerint már csak a hatóságok jóváhagyására vár a Diófa Alapkezelő megvásárlása.","shortLead":"Az Index szerint már csak a hatóságok jóváhagyására vár a Diófa Alapkezelő megvásárlása.","id":"20200107_Diofa_Alapkezelo_Jellinek_indotek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff57549-b3f3-4ae7-bf96-796568902d58","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Diofa_Alapkezelo_Jellinek_indotek","timestamp":"2020. január. 07. 10:37","title":"Nagy bevásárlásra készül a tizedik leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","shortLead":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","id":"20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d4a7d1-18e1-4ff6-b527-a5658ffc6cd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","timestamp":"2020. január. 07. 06:12","title":"Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f808aad-42fa-49e3-9222-94e8d4b1c7c5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha mozgásról van szó, az újévi nagy elhatározások listáját mostanában két dolog vezeti: minimum egy félmaraton, de legalább valami jóga. Az internetnek köszönhetően ez utóbbit már a nappalink biztonságos terében is végezhetjük. Az pedig a számok alapján egyértelmű, hogy ezen a terepen ki a piacvezető. Megnéztük, mit tud Adriene Mishler és a Yoga with Adriene. Az ő esetében ugyanis van értelme kijelenteni, hogy csaknem hatmillió ember nem tévedhet.","shortLead":"Ha mozgásról van szó, az újévi nagy elhatározások listáját mostanában két dolog vezeti: minimum egy félmaraton, de...","id":"20200105_A_no_aki_kepes_ravezetni_arra_hogy_mi_a_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f808aad-42fa-49e3-9222-94e8d4b1c7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76f5ab4-8485-4508-be26-275a19d59410","keywords":null,"link":"/elet/20200105_A_no_aki_kepes_ravezetni_arra_hogy_mi_a_jo","timestamp":"2020. január. 05. 20:00","title":"A nő, aki képes rávezetni arra, hogy mi a jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","shortLead":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","id":"20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c1195b-6031-487f-8857-a1cb91c47538","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","timestamp":"2020. január. 07. 09:43","title":"Terry Gilliamnek elege van abból, hogy a fehér férfiakat „hibáztatják mindenért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány azt reméli, hogy a Mészáros Lőrinctől visszavásárolt visontai szénerőmű gázüzeművé alakítására rengeteg pénzt kaphat majd az Unió klímavédelmi programjából, miközben a következő évtizedben nem új gáztüzelésű erőművekre lenne szükség, hanem a meglévők jobb kihasználására. ","shortLead":"A kormány azt reméli, hogy a Mészáros Lőrinctől visszavásárolt visontai szénerőmű gázüzeművé alakítására rengeteg pénzt...","id":"202001__atalakulo_energiapiac__klimavedelem__orosz_gaz__klimaharc_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be22cc90-e08f-4452-99c9-0fa5a2c05b67","keywords":null,"link":"/360/202001__atalakulo_energiapiac__klimavedelem__orosz_gaz__klimaharc_elott","timestamp":"2020. január. 06. 11:00","title":"Klímaharc előtt: Orbán mellélőhet a Mátrai Erőmű átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e398c511-2a3f-4c10-bb2e-5c3b9f69b997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo már a tavalyi évben megvillantotta, min dolgozik, de most már kézzelfogható termék is van belőle: íme az összehajtható képernyős ThinkPad X1 Fold.","shortLead":"A Lenovo már a tavalyi évben megvillantotta, min dolgozik, de most már kézzelfogható termék is van belőle: íme...","id":"20200107_lenovo_thinkpad_x1_fold_hajlithato_kijelzos_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e398c511-2a3f-4c10-bb2e-5c3b9f69b997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a2eb47-1428-402f-b6d1-f975fe73ee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_lenovo_thinkpad_x1_fold_hajlithato_kijelzos_laptop","timestamp":"2020. január. 07. 10:03","title":"Íme az első újfajta laptop: a Lenovo gépének képernyője papírként összehajtható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c4df32-90da-466d-ab54-5fc63494febb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1917 lett a legjobb dráma, a film rendezője, a brit Sam Mendes a legjobb rendező díját is átvehette.","shortLead":"Az 1917 lett a legjobb dráma, a film rendezője, a brit Sam Mendes a legjobb rendező díját is átvehette.","id":"20200106_Az_1917_lett_a_legjobb_film_a_Golden_Globeon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c4df32-90da-466d-ab54-5fc63494febb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6690339a-5944-4a9b-82ad-1c07c793f9d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Az_1917_lett_a_legjobb_film_a_Golden_Globeon","timestamp":"2020. január. 06. 06:22","title":"Az 1917 lett a legjobb film a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]