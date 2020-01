Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","shortLead":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","id":"20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94b1c4d-ef1c-449f-b2a8-807fa7917f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","timestamp":"2020. január. 28. 17:12","title":"Zsiday a koronavírusról: Már a félelem is elég a gazdaság visszaeséséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency International Magyarországtól annak fejében, hogy kiadja a 2018-as parlamenti választás kampányköltéseinek dokumentumait. Pontosabban, az állami szervezet ennyi pénzért csak vizsgálni lett volna hajlandó, hogy kiadja-e egyáltalán a dokumentumokat. Az adatvédelmi hatóság után most első fokon a bíróság is nonszensznek nevezte a MÁK követelését. ","shortLead":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency...","id":"20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274c1a40-5f35-420f-8c56-1e95806fd174","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","timestamp":"2020. január. 27. 18:08","title":"Ötmillió forintnál is többet kért volna az Államkincstár a közérdekű adatok kiadásáért – a bíróság szerint jogtalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","shortLead":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","id":"20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee833b4-53e2-4cfa-a9f0-6a2fdbe28640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","timestamp":"2020. január. 28. 11:49","title":"Egyre többet költünk digitális előfizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel járunk a történelmi mélyponthoz.","shortLead":"Közel járunk a történelmi mélyponthoz.","id":"20200127_Ujra_337_forint_egy_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a209b020-ea75-4733-96d1-3fe5d1482aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Ujra_337_forint_egy_euro","timestamp":"2020. január. 27. 13:08","title":"Újra 337 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon is intézkedtek már a kór miatt, kiderült a többi áldozat neve Kobe Bryant helikopterbaleseténél, cudar idő jön. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Magyarországon is intézkedtek már a kór miatt, kiderült a többi áldozat neve Kobe Bryant helikopterbaleseténél, cudar...","id":"20200128_Radar360_Mar_100_aldozatnal_jar_a_koronavirus_itthon_egyre_kevesebb_a_haziorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c69107-302a-4d5e-8dd1-ae720b7d4dfa","keywords":null,"link":"/360/20200128_Radar360_Mar_100_aldozatnal_jar_a_koronavirus_itthon_egyre_kevesebb_a_haziorvos","timestamp":"2020. január. 28. 08:00","title":"Radar360: Már 100 áldozatnál jár a koronavírus, itthon egyre kevesebb a háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Roger Federer elleni vereség után beszélt arról a magyar teniszező, hogy van némi problémája a teniszszövetséggel.","shortLead":"A Roger Federer elleni vereség után beszélt arról a magyar teniszező, hogy van némi problémája a teniszszövetséggel.","id":"20200127_fucsovics_marton_davis_kupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d5fac-c99a-457b-8755-3eded42b1446","keywords":null,"link":"/sport/20200127_fucsovics_marton_davis_kupa","timestamp":"2020. január. 27. 10:15","title":"Fucsovics játéka kérdéses a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt a lassan négy éve érvényben lévő alacsony alapkamat.","shortLead":"Maradt a lassan négy éve érvényben lévő alacsony alapkamat.","id":"20200128_Hiaba_a_rekordgyenge_forint_az_MNB_nem_valtoztatta_meg_az_alapkamatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a057d-3dea-4d17-afc7-975804b2603a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Hiaba_a_rekordgyenge_forint_az_MNB_nem_valtoztatta_meg_az_alapkamatot","timestamp":"2020. január. 28. 14:07","title":"Hiába a rekordgyenge forint, az MNB nem változtatta meg az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját magát bírálta felül a Microsoft, amikor mégis kiadott egy (utolsó) frissítést a már nyugalmazott Windows 7-hez. Azért döntöttek így, mert az utolsónak tervezett csomagban ők maguk rontottak el valamit.","shortLead":"Saját magát bírálta felül a Microsoft, amikor mégis kiadott egy (utolsó) frissítést a már nyugalmazott Windows 7-hez...","id":"20200128_microsoft_windows_7_hatterkep_hiba_bug_frissites_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11be2719-4c7a-4d09-b92d-c7454f874c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_microsoft_windows_7_hatterkep_hiba_bug_frissites_javitas","timestamp":"2020. január. 28. 08:03","title":"Akkora hiba került az utolsó Windows 7-frissítésbe, hogy mégis ingyen kijavítja a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]