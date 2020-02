Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6fa374-4ce1-4b74-91d1-920bf6ef589f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy igazi négykerekű időgép, ami a 80-as évek közepére repítheti vissza új gazdáját.","shortLead":"Íme egy igazi négykerekű időgép, ami a 80-as évek közepére repítheti vissza új gazdáját.","id":"20200216_77_azaz_hetvenhet_kilometerrel_aruljak_ezt_a_bukolampas_34_eves_volvo_480","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6fa374-4ce1-4b74-91d1-920bf6ef589f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b19161-db04-41fc-9981-e9c6147f2b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_77_azaz_hetvenhet_kilometerrel_aruljak_ezt_a_bukolampas_34_eves_volvo_480","timestamp":"2020. február. 16. 06:41","title":"77, azaz hetvenhét kilométerrel árulják ezt a bukólámpás 34 éves Volvót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","shortLead":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","id":"20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0693deed-ad99-4bfe-b6ef-dddcd7eef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","timestamp":"2020. február. 15. 17:37","title":"Mark Zuckerberg: Nem a közösségi média a társadalmi megosztottság okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","shortLead":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","id":"20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96906569-009c-4227-8590-cf626114f417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","timestamp":"2020. február. 14. 13:57","title":"A Néppárt frakcióvezetője is követeli, hogy jogállamisághoz kössék az EU-s forrásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. A Fidesz az orbáni bajtársiasság jegyében védelmet nyújt a legtöbb káderének: van, aki egyből fölfelé bukott, de olyan is, akinek még keresi az új pozíciót a pártelnök-miniszterelnök.","shortLead":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti...","id":"202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf6194d-d33f-411f-83c5-fac4e77fdea4","keywords":null,"link":"/360/202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","timestamp":"2020. február. 15. 08:15","title":"Szinte minden bukott fideszes polgármesternek talált már új helyet Orbán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok is, amelyeknek a Boeing krízise idején több Airbusra lenne szükségük.","shortLead":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok...","id":"20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24d0d5-1a96-4b62-9df8-d9bd03f39ee7","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","timestamp":"2020. február. 15. 08:54","title":"Az USA megemeli az Airbus büntetővámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kézbesítésre 84,3 millió forint ment el.","shortLead":"Csak a kézbesítésre 84,3 millió forint ment el.","id":"20200214_Tobb_mint_40_ezer_kulfoldi_nyugdijas_kapott_rezsiutalvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb090ba-74b9-4df1-b03f-b0aa62a394d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Tobb_mint_40_ezer_kulfoldi_nyugdijas_kapott_rezsiutalvanyt","timestamp":"2020. február. 14. 12:55","title":"Több mint 40 ezer külföldi nyugdíjas kapott rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A horvát EU-elnökség terve szerint rövid távú járatokon csak 5, hosszú távú utakon pedig csak 12 órás késés esetén járna kompenzáció a légiutasoknak. ","shortLead":"A horvát EU-elnökség terve szerint rövid távú járatokon csak 5, hosszú távú utakon pedig csak 12 órás késés esetén...","id":"20200214_Elbucsuzhat_a_karteritesrol_ha_harom_orat_kesik_a_repuloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97d0421-7618-4f82-8740-64f84171dc43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Elbucsuzhat_a_karteritesrol_ha_harom_orat_kesik_a_repuloje","timestamp":"2020. február. 14. 12:25","title":"Elbúcsúzhat a kártérítéstől, ha három órát késik a repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]