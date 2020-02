Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence államtitkár kért sürgős eljárást, a Kúria eleget tett a kérésnek. ","shortLead":"Rétvári Bence államtitkár kért sürgős eljárást, a Kúria eleget tett a kérésnek. ","id":"20200217_Aprilisban_donthet_a_Kuria_a_gyongyospatai_romak_karteriteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e76cba-9880-4dcb-80ae-0852f0fd51a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Aprilisban_donthet_a_Kuria_a_gyongyospatai_romak_karteriteserol","timestamp":"2020. február. 17. 16:25","title":"Már áprilisban dönthet a Kúria a gyöngyöspatai romák kártérítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester szerint stresszes foglalkozás az övék, állandó készenlétet, rendszerességet igényel. Azt még nem tudja, hogy utóda, Karácsony Gergely ezt érzékeli-e már.","shortLead":"A volt főpolgármester szerint stresszes foglalkozás az övék, állandó készenlétet, rendszerességet igényel. Azt még nem...","id":"20200217_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32cba81-af3b-4577-baae-95347af28db2","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_karacsony_gergely","timestamp":"2020. február. 17. 20:57","title":"Tarlós: Ez volt az első kampány, amit kiengedtem a kezemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai több mint 400 alkalommal repültek el az Északi-sark felett, hogy megnézzék, hol szivárog a metán a talajból. A helyzet egyáltalán nem jó.","shortLead":"A NASA tudósai több mint 400 alkalommal repültek el az Északi-sark felett, hogy megnézzék, hol szivárog a metán...","id":"20200217_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_metan_nasa_eszaki_sark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d0e51-ac84-49ed-8d77-7a093829d2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_metan_nasa_eszaki_sark","timestamp":"2020. február. 17. 13:03","title":"2 millió helyen szivárog a talajból a metán az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok megszakíthatja a hírszerzési együttműködést azokkal az országokkal, amelyek együttműködnek a Huawei-jel.","shortLead":"Az Egyesült Államok megszakíthatja a hírszerzési együttműködést azokkal az országokkal, amelyek együttműködnek...","id":"20200217_Vagy_a_Huawei_vagy_az_USA__Washington_felteteleket_szab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8183ea7a-cb24-48ca-902b-507ca23b977b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_Vagy_a_Huawei_vagy_az_USA__Washington_felteteleket_szab","timestamp":"2020. február. 17. 10:38","title":"Vagy a Huawei vagy az USA – Washington feltételeket szab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az MSZP akarja pótolni az országgyűlés mulasztását, enélkül az önkormányzatok azt csinálnak a nekik nem tetsző választási plakátokkal, amit akarnak.","shortLead":"Az MSZP akarja pótolni az országgyűlés mulasztását, enélkül az önkormányzatok azt csinálnak a nekik nem tetsző...","id":"20200217_Az_Alkotmanybirosagra_sem_hallgat_a_parlament_plakatugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec97ff50-8890-44fd-8490-9e3b721a37f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Az_Alkotmanybirosagra_sem_hallgat_a_parlament_plakatugyben","timestamp":"2020. február. 17. 11:45","title":"Az Alkotmánybíróságra sem hallgat a parlament plakátügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik legjobb budapesti gimnázium is megszólalt. ","shortLead":"Az egyik legjobb budapesti gimnázium is megszólalt. ","id":"20200217_A_Fazekas_tanarai_is_tiltakoznak_a_NAT_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91028766-a290-48df-a141-054677b64bd6","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_Fazekas_tanarai_is_tiltakoznak_a_NAT_ellen","timestamp":"2020. február. 17. 15:14","title":"A Fazekas tanárai is tiltakoznak a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az anyag a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó kérdésekre keres választ.","shortLead":"Az anyag a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó...","id":"20200217_mesterseges_intelligencia_strategia_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e0b592-643a-4460-9b9c-bbd21e8061dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_mesterseges_intelligencia_strategia_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. február. 17. 21:23","title":"Már mesterségesintelligencia-stratégiája is van Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb180b82-d92f-4ad6-bab0-331165dc0947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi országgyűlési választáson a közös ellenzéki jelölt, Kálló Gergely nyert. A Fidesz nem állított jelöltet, az egyik független induló mögé állt be. ","shortLead":"Az időközi országgyűlési választáson a közös ellenzéki jelölt, Kálló Gergely nyert. A Fidesz nem állított jelöltet...","id":"20200216_dunaujvaros_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_ellenzeki_gyozelem_kallo_gergely_molnar_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb180b82-d92f-4ad6-bab0-331165dc0947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b7309a-7806-4e37-a77f-e73fb8aea6e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_ellenzeki_gyozelem_kallo_gergely_molnar_tibor","timestamp":"2020. február. 16. 20:45","title":"Alacsony részvétel, nagy ellenzéki győzelem Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]