Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","shortLead":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","id":"20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321a407-6d30-4da7-9a9f-cdf69df92e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","timestamp":"2020. február. 23. 06:41","title":"25 ezer kilométer sincs ebben ez eladó magyar Zsiguliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b1dd42-1993-4984-a5f5-01f1c743b25c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bajor műemlékvédelmi hivatal szakértői szerint az Augsburg szomszédságában lévő Nordendorfban feltárt sír, amely egy felnőtt férfi és egy ló maradványait rejti, 1300-1500 éves lehet.","shortLead":"A bajor műemlékvédelmi hivatal szakértői szerint az Augsburg szomszédságában lévő Nordendorfban feltárt sír, amely...","id":"20200222_kozepkori_lovas_katona_sirja_bajororszag_nordendorf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b1dd42-1993-4984-a5f5-01f1c743b25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d990e5f-55af-4855-85ce-7f411c6aba43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_kozepkori_lovas_katona_sirja_bajororszag_nordendorf","timestamp":"2020. február. 22. 14:03","title":"1300 éves katona érintetlen sírját találták meg a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte vasárnap a tartomány kormányzója, Attilio Fontana.","shortLead":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte...","id":"20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc171e8-0156-4cdf-83ea-ae76c0f960fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 23. 12:11","title":"Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","shortLead":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","id":"20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abcca2d-92f4-442b-8777-f2302e06a682","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","timestamp":"2020. február. 23. 12:26","title":"Nem látta, hogy figyeli a kamera, így lopott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hanaui terrortámadás után kérdezték meg a lakosságot. Az Alternatíva Németországnak támogatottsága visszaesett.","shortLead":"A hanaui terrortámadás után kérdezték meg a lakosságot. Az Alternatíva Németországnak támogatottsága visszaesett.","id":"20200223_Az_AfDt_teszik_felelosse_a_szelsojobboldali_eroszakert_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97937dfa-5bd6-4361-92d8-3f081c9c1321","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Az_AfDt_teszik_felelosse_a_szelsojobboldali_eroszakert_a_nemetek","timestamp":"2020. február. 23. 11:57","title":"Az AfD-t teszik felelőssé a szélsőjobboldali erőszakért a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","shortLead":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","id":"20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7a484-0ac9-4271-b351-747b2bdca30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 12:55","title":"A WHO szerint problémás, hogy koronavírusos beteget \"kapcsolat nélkül\" is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szél Júlia 92 éves korában elhunyt.","shortLead":"Szél Júlia 92 éves korában elhunyt.","id":"20200223_Elhunyt_Szel_Julia_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21aa69f8-7e7e-48a8-a516-5aa8fa6e6cb4","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Elhunyt_Szel_Julia_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","timestamp":"2020. február. 23. 18:15","title":"Elhunyt Szél Júlia, a Magyar Rádió egykori munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem tagad meg magától és szűkebb környezetétől. Most éppen az szivárgott ki, hogy drága lovakat vásároltatott magának Oroszországból, s arra is fény derült, miképpen kényezteti családját.","shortLead":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem...","id":"20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61d7d27-6539-4da0-88cf-4f791e22bf16","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","timestamp":"2020. február. 22. 20:00","title":"Kim Dzsong Un tud élni – egy diktátor családja és egyéb furcsa hobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]