Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt ezernél is több halálos áldozatot szedett. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Idén is megtartották a hagyományos tömegesküvőt a Fülöp-szigeteken, csak ezúttal a koronavírus némiképp beárnyékolta a népszerű eseményt.

Ahogy az a BBC videójából is kiderül, a résztvevőket egészségügyi szűrőkapukon keresztül engedték csak be, és mindenki maszkot viselt - így is csókolóztak.

A hagyományos tömeglagzit - ez esetben maszkabált - Bacolod településen tartották, idén 220 pár fogadott örök hűséget.