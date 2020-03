Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","shortLead":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","id":"20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2df946-0f3c-4d15-9436-116e1d4e387a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 14:03","title":"Nem csak ön érezte, klímakutatók szerint ez a tél más volt, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal kapcsolatban csak a hiteles információk érjenek el. Ennek érdekében több lépést is bejelentett Mark Zuckerberg.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal...","id":"20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6407afd9-1cf5-4cca-b573-36fc2d6dd174","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","timestamp":"2020. március. 05. 08:33","title":"Koronavírus: Szembeszáll az álhírekkel a Facebook, ingyen hirdethet náluk az Egészségügyi Világszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos nők, paranoiás férfiak, párkapcsolati válságok és egzisztenciális szorongások váltakoznak. Felhangzik némi kutyaugatás, továbbá Hajdú B. István és Vitray Tamás meccsközvetítései, valamint egy kamu belgrádi rádióbemondó hangja is. A szerző-frontember Lovasi Andrással és a lemez producerével, Lázár Domokossal beszéltük át az új dalokat, amelyeket a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos...","id":"20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655c0c59-226d-40df-a314-38ac0a7c4a45","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","timestamp":"2020. március. 05. 16:30","title":"„Szeretőd leszek, vagy mit tudom én” – Kiscsillag albumpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5757cd-d12c-4787-b2b1-9cdcabc39925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tollvonással elvett a város tömegközlekedésétől 7 milliárd forintot a kormány, miközben a másik kezével meg odatolt 10 milliárdot. Igaz, ebből az állami Volán járműveit cserélhetik le, miközben az önkormányzati közlekedési cég villamosai meg lerohadnak.","shortLead":"Egy tollvonással elvett a város tömegközlekedésétől 7 milliárd forintot a kormány, miközben a másik kezével meg odatolt...","id":"20200305_Janusarcuan_jotekonykodik_a_kormany_Szegeddel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5757cd-d12c-4787-b2b1-9cdcabc39925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd73448-d573-4417-b647-5e7ebdcca39a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Janusarcuan_jotekonykodik_a_kormany_Szegeddel","timestamp":"2020. március. 05. 12:50","title":"Janus-arcúan jótékonykodik a kormány Szegeddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9116c3fd-9591-40f3-8a4b-0c6a2326be6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Királyi híreink következnek. ","shortLead":"Királyi híreink következnek. ","id":"20200306_Vilmos_herceg_egy_eddig_rejtett_kepessegere_derult_feny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9116c3fd-9591-40f3-8a4b-0c6a2326be6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559df5b-4eb3-4152-b8e5-4d17339eb56b","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Vilmos_herceg_egy_eddig_rejtett_kepessegere_derult_feny","timestamp":"2020. március. 06. 10:42","title":"Vilmos herceg egy eddig rejtett képességére derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járványveszély esetén felfüggeszthető a bölcsődék, óvodák, iskolák működése, de a tömegközlekedés is korlátozható vagy akár teljesen meg is tiltható. A Társaság a Szabadságjogokért összegyűjtötte, mi mindennel lehetne számolni, ha fertőző betegség söpörne végig az országon.","shortLead":"Járványveszély esetén felfüggeszthető a bölcsődék, óvodák, iskolák működése, de a tömegközlekedés is korlátozható vagy...","id":"20200304_jarvany_koronavirus_tarsasag_a_szabadsagjogokert_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfbbd77-75c9-431d-9b88-f7b7db447886","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_jarvany_koronavirus_tarsasag_a_szabadsagjogokert_karanten","timestamp":"2020. március. 04. 15:53","title":"Jogi kisokos: így korlátozhatják az életét, ha járvány tör ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk készpénz helyett.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk...","id":"20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3b052-c14a-444c-9835-9317a0353517","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","timestamp":"2020. március. 05. 10:58","title":"Szokjunk le a készpénz használatáról járvány idején – üzeni a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]