India-házzal bővül a nyíregyházi Sóstó Zoo. Az állatkert a fajmegmentési program keretében lehetőséget kapott arra, hogy a végveszélyben lévő páncélos rinocéroszok tenyésztésben nagyobb szerephez jusson, így jut el hozzájuk egy újabb rinocérosztehén, az ő jelenléte fogja megalapozni a rinocérosztényésztést.

Az állatkert igazgatója, Gajdos László elárulta, hogy egyelőre két indiai rinocérosszal rendelkezik a park, ők a bővítés során szintén új helyet kapnak. A két évvel ezelőtt itt született rinocérosz borjú híre bejárta a világsajtót.

Gajdos László azt is elárulta, hogy az új India-ház arra is alkalmas lesz, hogy a kontinensnyi ország tengeri- és szárazföldi élővilágából is megmutasson egy-egy részt. Többek között szürke foltú szirti cápa is érkezik az állatkertbe. A ház átadását év végére tervezik.