[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"","category":"vilag","description":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York állam kormányzója pedig bejelentette, hogy elhalasztják az előválasztást.

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","shortLead":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","id":"20200329_Pandemias_jaradek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8613003f-599b-4167-8cb3-327893341956","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Pandemias_jaradek","timestamp":"2020. március. 29. 18:32","title":"Rendkívüli segélyt kapnak a munkájukat elvesztők a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8295477-0a44-4d93-a4f7-be45d16b6030","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás külpolitikai újságíró 82 éves volt.\r

","shortLead":"A legendás külpolitikai újságíró 82 éves volt.\r

","id":"20200330_meghalt_Chrudinak_Alajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8295477-0a44-4d93-a4f7-be45d16b6030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149f516e-a79d-4198-b82c-e1ef9b4b5440","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_meghalt_Chrudinak_Alajos","timestamp":"2020. március. 30. 09:19","title":"Meghalt Chrudinák Alajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportszergyártó a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen profilt vált","shortLead":"A sportszergyártó a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen profilt vált","id":"20200328_A_New_Balance_cipok_helyett_maszkokat_gyart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cd594f-6ed5-4b64-82e4-3c9223d5a7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_A_New_Balance_cipok_helyett_maszkokat_gyart","timestamp":"2020. március. 28. 14:23","title":"A New Balance cipők helyett maszkokat gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","shortLead":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","id":"20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89115082-fc97-46f4-bfc1-dda0f69ffd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","timestamp":"2020. március. 28. 17:29","title":"Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a vonatokon is - Hétfőtől menetrendváltozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy változat megemlíti a dél-tiroli települést, ahol az egyetemi vezető síelt. ","shortLead":"Egy változat megemlíti a dél-tiroli települést, ahol az egyetemi vezető síelt. ","id":"20200330_Megvaltoztattak_a_koronavirusos_szegedi_rektor_kozlemenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc565e5-efdc-4ba9-8d24-a13d59d84336","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Megvaltoztattak_a_koronavirusos_szegedi_rektor_kozlemenyet","timestamp":"2020. március. 30. 08:43","title":"Megváltoztatták a koronavírusos szegedi rektor közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","shortLead":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","id":"20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9326fca-d61c-4ac1-acca-fa66dcee84fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","timestamp":"2020. március. 30. 05:16","title":"Már 776-an haltak meg a koronavírus miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff9a41-318f-4af4-840a-329b4ebab944","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","timestamp":"2020. március. 28. 19:31","title":"Ötöslottó: valaki elvitte a 6,424 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]