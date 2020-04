Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"088796b5-d08c-48fe-addb-fe2f769692bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar új nagylemeze M6 című dalához forgatott új videót. Első alkalommal nálunk látható.","shortLead":"A zenekar új nagylemeze M6 című dalához forgatott új videót. Első alkalommal nálunk látható.","id":"20200408_Idegen_orszag_a_mult__itt_a_Szabo_Benedek_es_a_Galaxisok_uj_klipje_M6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088796b5-d08c-48fe-addb-fe2f769692bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a23d6eb-e35b-434a-a1da-170b5e236cbd","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Idegen_orszag_a_mult__itt_a_Szabo_Benedek_es_a_Galaxisok_uj_klipje_M6","timestamp":"2020. április. 08. 14:01","title":"„Idegen ország a múlt” – itt a Szabó Benedek és a Galaxisok új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","shortLead":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","id":"20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c7db-81e7-44c3-ab2d-c6f6b582b38d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","timestamp":"2020. április. 08. 10:52","title":"Videón, ahogyan összetört Manhattanben egy szuperritka Gemballa Mirage GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve ezen a napon tartották az országgyűlési választásokat Magyarországon, a Fidesz harmadjára szerzett kétharmadot. Két év múlva újra választásokat tartanak, félidő van.","shortLead":"Két éve ezen a napon tartották az országgyűlési választásokat Magyarországon, a Fidesz harmadjára szerzett kétharmadot...","id":"20200408_Sajat_celjaira_hasznalja_a_jogrendszert_a_Fidesz_mikozben_Orban_mar_Tisza_Kalman_rekordjat_ostromolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96093f0d-a078-45cd-b20b-692586275f46","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Sajat_celjaira_hasznalja_a_jogrendszert_a_Fidesz_mikozben_Orban_mar_Tisza_Kalman_rekordjat_ostromolja","timestamp":"2020. április. 08. 15:59","title":"Saját céljaira használja a jogrendszert a Fidesz, miközben Orbán már Tisza Kálmán rekordját ostromolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere türelmet kér a lakáskiadóktól.","shortLead":"Józsefváros polgármestere türelmet kér a lakáskiadóktól.","id":"20200408_piko_andras_jozsefvaros_alberlet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d51df6-9830-4927-99ec-09cd3153093b","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_piko_andras_jozsefvaros_alberlet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 17:44","title":"Pikó: \"Ne kerüljenek utcára azok, akik már nem tudják fizetni az albérletüket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány néhány régióban már kezelhetetlen, az orvosok ülősztrájkot tartottak. A kivonuló rendőrség gondoskodott róla, hogy többet ne tegyenek így.","shortLead":"A járvány néhány régióban már kezelhetetlen, az orvosok ülősztrájkot tartottak. A kivonuló rendőrség gondoskodott róla...","id":"20200409_pakisztan_rendorseg_tuntetes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5e466b-acd0-4795-a82e-f6a1e672e13d","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_pakisztan_rendorseg_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 08:17","title":"Rendőrök verték szét a védőfelszerelés hiánya miatt tiltakozó pakisztáni orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","shortLead":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","id":"20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892c6efb-7bbe-445c-b7e5-d9d6c5b64c56","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Betesz a vírus az autósiskoláknak, egyre nagyobb bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik jó része idén gazda nélkül marad, a müzlit viszont vesszük, ha már otthon új életet kezdhetünk.","shortLead":"Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik...","id":"20200409_edessegpiac_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14157b0d-a64c-4eb2-b9b2-485c0a6db456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_edessegpiac_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 07:14","title":"Egymillió sajtosrúd-sütő nagyi országából az egymillió sajtosrúd-sütő otthon ülő országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]