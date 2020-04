Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83e15b51-67e5-42e7-8723-10b99867fb59","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szomszéd lakóház falára vetíti filmjeit egy párizsi mozi, mivel a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására elrendelt kijárási korlátozások miatt a La Clef is kénytelen volt bezárni.\r

\r

","shortLead":"A szomszéd lakóház falára vetíti filmjeit egy párizsi mozi, mivel a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására...","id":"20200427_A_parizsiak_kitalaltak_hogy_kell_mozizni_a_karanten_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e15b51-67e5-42e7-8723-10b99867fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949f504c-c1cb-4e67-a188-bd81d222e6e1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_A_parizsiak_kitalaltak_hogy_kell_mozizni_a_karanten_idejen","timestamp":"2020. április. 27. 09:25","title":"A párizsiak kitalálták, hogy kell mozizni a karantén idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e369f3ff-f428-40b8-9ca0-d7d056c80e2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az önkormányzat saját céget alapított, amely két ütemben veszi át a feladatot.","shortLead":"Az önkormányzat saját céget alapított, amely két ütemben veszi át a feladatot.","id":"202017_ujbuda_parkolasuzemelteto_onkormanyzati_kezben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e369f3ff-f428-40b8-9ca0-d7d056c80e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6978959b-309b-4cef-86b5-668297fb8007","keywords":null,"link":"/360/202017_ujbuda_parkolasuzemelteto_onkormanyzati_kezben","timestamp":"2020. április. 27. 10:00","title":"Újbuda elveszi a parkolási bizniszt a kormányfő barátjának cégétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"11 krokodilfióka szökött meg egy ausztráliai állatparkból, járókelők kettőt egy közkedvelt strandon megtaláltak, a többieknek egyelőre nyomuk veszett.","shortLead":"11 krokodilfióka szökött meg egy ausztráliai állatparkból, járókelők kettőt egy közkedvelt strandon megtaláltak...","id":"20200426_Megszokott_11_krokodilfioka_egy_ausztral_allatparkbol_ketto_strandolni_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3635b19-7516-4f61-ad57-020db1c2bd0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Megszokott_11_krokodilfioka_egy_ausztral_allatparkbol_ketto_strandolni_ment","timestamp":"2020. április. 26. 18:11","title":"Megszökött 11 krokodilfióka egy ausztrál állatparkból, kettő strandolni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák tényleg csak pletykák.\r

","shortLead":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák...","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdaba28-a58f-4409-983d-f0a5e87a8fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","timestamp":"2020. április. 27. 11:45","title":"Kim Dzsong Un \"él és virul\" Dél-Korea szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41546a1e-fc4b-46bb-83bc-57760bb67aae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus erősebben hat a piacra, mint az afrikai sertéspestis.","shortLead":"A koronavírus erősebben hat a piacra, mint az afrikai sertéspestis.","id":"20200427_Jelentosen_eshet_a_serteshus_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41546a1e-fc4b-46bb-83bc-57760bb67aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296042a8-f333-42bb-be1c-315d9e9aa33b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Jelentosen_eshet_a_serteshus_ara","timestamp":"2020. április. 27. 12:59","title":"Jelentősen eshet a sertéshús ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2817dd-ed95-4f3d-994b-8092b150a64e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nemrég két videót is közzétett a YouTube-on, amelyekben a legerősebb Samsung telefonba került érzékelő, az ISOCELL HM1 szenzor működését magyarázzák el közérthető formában.","shortLead":"A Samsung nemrég két videót is közzétett a YouTube-on, amelyekben a legerősebb Samsung telefonba került érzékelő...","id":"20200427_samsung_galaxy_s20_ultra_108_megapixeles_szenzor_isocell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2817dd-ed95-4f3d-994b-8092b150a64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daec75f-7b2e-4158-ae65-6ea53bc18a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_samsung_galaxy_s20_ultra_108_megapixeles_szenzor_isocell","timestamp":"2020. április. 27. 13:03","title":"Így működik a kamera, amit a Galaxy S20 Ultrába szerelt a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Biztatónak mondják annak a betegnek az állapotát, akinek beadták a készítményt.","shortLead":"Biztatónak mondják annak a betegnek az állapotát, akinek beadták a készítményt.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazma_kiserlet_terapia_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b0a21-c916-4a31-bb06-42079bbb9e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazma_kiserlet_terapia_kezeles","timestamp":"2020. április. 27. 13:39","title":"Kipróbálták gyógyult betegek vérplazmáját egy fertőzött magyaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni, azonosítania kell magát.","shortLead":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni...","id":"20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d9627-f023-45d3-a912-f787a5f7971b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","timestamp":"2020. április. 27. 06:03","title":"Bekeményít a Google, jön a személyazonosság-ellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]