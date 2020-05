Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cef0ddf-9c1e-40eb-8372-4588da8d3a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint egy nap alatt 88-an vesztették életüket az országban.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint egy nap alatt 88-an vesztették életüket az országban.","id":"20200507_koronavirus_fertozes_oroszorszag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cef0ddf-9c1e-40eb-8372-4588da8d3a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472deb90-4c67-4925-91c8-d5f66e6830ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_koronavirus_fertozes_oroszorszag_jarvany","timestamp":"2020. május. 07. 11:01","title":"Rekordot döntött a napi fertőzések száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","id":"20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2e1e0-30aa-446c-a717-3214bd24f8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","timestamp":"2020. május. 06. 13:17","title":"Megszólalt Szijjártó a BMW-gyár építésének felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing igazi, tőrőlmetszett keserédes popdal. ","shortLead":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing...","id":"20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e3ac98-3359-4d7c-bd64-fb3eb27786eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","timestamp":"2020. május. 06. 18:01","title":"Premier: Több országban készült Jamie Winchester új száma és klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a349593c-a13f-4e03-8df0-0da86ba68080","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Ómolnár Miklós újságíróként kezdte pályáját, majd a rendszerváltás idején a Kisgazdapárt egyik emblematikus személyisége lett, majd visszatért a sajtóvilágba. A HVG 1991 áprilisában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Ómolnár Miklós újságíróként kezdte pályáját, majd a rendszerváltás idején a Kisgazdapárt egyik emblematikus...","id":"20200506_Rendszervaltok30__Omolnar_Miklos_1991_HVGportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a349593c-a13f-4e03-8df0-0da86ba68080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c1ce27-b22f-4fcb-b202-c7d25fc38103","keywords":null,"link":"/360/20200506_Rendszervaltok30__Omolnar_Miklos_1991_HVGportre","timestamp":"2020. május. 06. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Ómolnár Miklós: Az egész olyan, mint egy kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","shortLead":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","id":"20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b8622e-6cd8-481c-b9a0-d423e6adf538","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","timestamp":"2020. május. 07. 09:21","title":"Elárulták, milyen Bugattikat rendelnek a tehetős vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","shortLead":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","id":"20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b90ea-2f60-456b-ad09-62600c2b18c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","timestamp":"2020. május. 06. 09:51","title":"Egyszerre csapott le 200 rendőr és a TEK egy droggal üzletelő bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is kell vállalniuk, felvételt készíteni, aminek a jogdíjaitól is elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0d93a-f53c-4622-b13c-47628c8ebaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 16:32","title":"A kormány a művészeket is munkaalapúan támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.\r

","shortLead":"Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.\r

","id":"20200506_allamtitkar_magyar_kormany_fizetesemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bee8c7-68ec-42a5-87a6-992dc2d8a8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_allamtitkar_magyar_kormany_fizetesemeles","timestamp":"2020. május. 06. 11:28","title":"Az államtitkárok fizetése 35 százalékkal nőtt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]