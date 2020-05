Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint legalább 260, az ápolószemélyzethez tartozó alkalmazott vesztette életét a világon.","shortLead":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint legalább 260, az ápolószemélyzethez tartozó alkalmazott vesztette életét a világon.","id":"20200514_Tobb_mint_100_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa555e72-727a-4f0e-800c-56f7beb1093c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Tobb_mint_100_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 14. 21:56","title":"Több mint 100 ezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A járvány erejét Budapesten is letörtük – mondta.","shortLead":"A járvány erejét Budapesten is letörtük – mondta.","id":"20200516_Orban_Budapesten_is_feloldjak_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899ba0a2-8ab2-4c94-8248-54aa1ac808ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Orban_Budapesten_is_feloldjak_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. május. 16. 14:04","title":"Orbán: Budapesten is feloldják a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani a kijárási korlátozásokon, és hasonló véleményen van a főpolgármester is. 