[{"available":true,"c_guid":"f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják kutatók.","shortLead":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják...","id":"202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88c68-ecc3-49e5-88e6-c2df9737c6e1","keywords":null,"link":"/360/202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","timestamp":"2020. május. 25. 15:00","title":"Átalakul az élet, ha irodában dolgozik, ezekre számíthat mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2009-ben csökkent ennél nagyobbat a GDP.","shortLead":"Utoljára 2009-ben csökkent ennél nagyobbat a GDP.","id":"20200525_nemet_gdp_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f979f1-50b6-42fe-a7bb-3f1ae136837c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_nemet_gdp_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 12:55","title":"Nagyot zuhant a német gazdaság a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a394de-5c30-43ed-82fd-fabf52883c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervezettnél gyorsabban lazíthatnak Budapesten.","shortLead":"A tervezettnél gyorsabban lazíthatnak Budapesten.","id":"20200526_Mar_szombattol_feloldhatjak_a_budapesti_korlatozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a394de-5c30-43ed-82fd-fabf52883c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccdad2c-46c6-47b7-966b-0ad4b8ad2dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Mar_szombattol_feloldhatjak_a_budapesti_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 26. 16:08","title":"Már szombattól feloldhatják a budapesti korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott keretéből.","shortLead":"Állítólag azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott...","id":"20200526_fifa_haiti_zaklatas_vizsgalat_jeanbart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d9e6d7-2fec-4d22-87c0-90bee5d8955e","keywords":null,"link":"/sport/20200526_fifa_haiti_zaklatas_vizsgalat_jeanbart","timestamp":"2020. május. 26. 21:58","title":"Szexuális zaklatás miatt függesztette fel a haiti szövetség elnökét a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1b856e-c1cb-4054-a5ad-d642f9d184e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zsidai Roy arról beszélt egy interjúban, hogy szerinte kifejezetten káros a házhoz szállítás az éttermeknek, és a jótékony főzést is irracionálisnak és igazságtalannak nevezte. A nyilatkozat nem okozott osztatlan sikert az éttermes szakmában.","shortLead":"Zsidai Roy arról beszélt egy interjúban, hogy szerinte kifejezetten káros a házhoz szállítás az éttermeknek, és...","id":"20200526_Kiverte_a_biztositekot_gasztronomiai_korokben_Zsidai_Roy_interjuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1b856e-c1cb-4054-a5ad-d642f9d184e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7850b01f-1b52-452c-83ba-16c1f6d6b406","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Kiverte_a_biztositekot_gasztronomiai_korokben_Zsidai_Roy_interjuja","timestamp":"2020. május. 26. 11:23","title":"Igazságtalannak tartja Zsidai Roy nyilatkozatát a Bocuse akadémia vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben. ","shortLead":"Minden megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben. ","id":"20200526_idojaras_meteorologia_zivatar_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4b3354-cb5c-40c9-a6fc-460a5fa13d9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_idojaras_meteorologia_zivatar_vihar","timestamp":"2020. május. 26. 05:08","title":"Bárhol az országban lecsaphatnak a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd24923-d3d4-4a18-8480-f58e77c24f78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még a beépíthetőségi szabályozást is módosítani kell, de a Hell Energy kitart.","shortLead":"Még a beépíthetőségi szabályozást is módosítani kell, de a Hell Energy kitart.","id":"20200526_Hiaba_a_tiltakozas_luxusszallot_epitenek_a_tatai_Oregto_partjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fd24923-d3d4-4a18-8480-f58e77c24f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faad09b4-7863-4ee3-bd31-96770586d2a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200526_Hiaba_a_tiltakozas_luxusszallot_epitenek_a_tatai_Oregto_partjara","timestamp":"2020. május. 26. 16:22","title":"Hiába a tiltakozás, luxusszállót építenek a tatai Öreg-tó partjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59557734-aa9c-4f96-b5fa-98396b1e631b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök oszlatták fel a mérkőzést.","shortLead":"A rendőrök oszlatták fel a mérkőzést.","id":"20200525_Negyszazan_voltak_egy_illegalis_focimeccsen_Strasbourgban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59557734-aa9c-4f96-b5fa-98396b1e631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082814e-2478-4df0-9840-26e660c61d34","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Negyszazan_voltak_egy_illegalis_focimeccsen_Strasbourgban","timestamp":"2020. május. 25. 21:51","title":"Négyszázan voltak egy illegális focimeccsen Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]