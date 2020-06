Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs ugyanakkor marad a főszerkesztői poszton.","shortLead":"Dull Szabolcs ugyanakkor marad a főszerkesztői poszton.","id":"20200622_Kitettek_az_Index_foszerkesztojet_a_lap_igazgatosagabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15c7a37-5669-4d9f-ad40-7bd82d6bab73","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Kitettek_az_Index_foszerkesztojet_a_lap_igazgatosagabol","timestamp":"2020. június. 22. 15:20","title":"Kitették az Index főszerkesztőjét a lap igazgatóságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815de301-7c4a-47f2-8dd2-c6cce0deaaee","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A szerbiai választásokon az eddig is kormányzó párt óriási sikert aratott, egyetlen ténylegesen ellenzéki párt lesz ott a parlamentben, ennek oszlopos tagja Aleksandar Šapić, minden idők egyik legjobb vízilabdázója. Ő példaképeként nézett fel a minap elhunyt magyar pólós legendára, meghatóan búcsúzott tőle, és ezzel Magyarországon hirtelen óriási népszerűségre tett szert.","shortLead":"A szerbiai választásokon az eddig is kormányzó párt óriási sikert aratott, egyetlen ténylegesen ellenzéki párt lesz ott...","id":"20200623_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Szerbia_valasztasok_Sapic_Vucic_VMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815de301-7c4a-47f2-8dd2-c6cce0deaaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ba6dd-5d54-426b-a00b-08182dc491c7","keywords":null,"link":"/360/20200623_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Szerbia_valasztasok_Sapic_Vucic_VMSZ","timestamp":"2020. június. 23. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Benedek Tibor tisztelője lehet a szerbiai látszatdemokrácia őrzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős béremelést érjenek el. A januári tárgyalások a járvány miatt megszakadtak, az Emmi korábban azt ígérte, a veszélyhelyzet elmúltával visszatérnek majd a kérdésre, csakhogy a kamara a jövő évi költségvetésben nem látja az emelés fedezetét. ","shortLead":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős...","id":"20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c9bc2-5ed2-49dd-b3cd-409e8842c4db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","timestamp":"2020. június. 23. 12:04","title":"Hónapokon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok beváltják fenyegetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","shortLead":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","id":"20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1dd8bd-8540-445e-a496-552b2e296669","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. június. 21. 18:03","title":"Az új Nokia telefonhoz egy olcsón 5G-s chipet nézett ki a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László szabályosan és felelősen járt el, amikor nem vonult önkéntes karanténba, hanem munkába állt. Sőt, a koronavírust sem az erősen fertőzött Dél-Tirolban kaphatta el, hanem Szegeden.","shortLead":"Rovó László szabályosan és felelősen járt el, amikor nem vonult önkéntes karanténba, hanem munkába állt. Sőt...","id":"20200622_rovo_laszlo_koronavirusos_orvos_etikai_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36543551-888c-40c2-9517-21a1a74ce64b","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_rovo_laszlo_koronavirusos_orvos_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 22. 16:11","title":"Orvosi Kamara: A síelés után koronavírusosan műtő orvos nem követett el etikai vétséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d47f37d-dda7-4d8f-8537-93c33e3ab668","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék a kormánnyal: nem a \"privatizáció\" szó olvasható az Alaptörvényben, hanem az egyetemi autonómia. Az egyetemek alapítványi fenntartása persze ennél sokkal összetettebb kérdés, ahogy az sem fekete-fehér, hogy egy „liberális fészek” felszámolása volna a kormány célja, vagy az SZFE hatékonyabb működése.","shortLead":"Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék...","id":"20200621_A_Szinmuveszeti_a_szinmuveszetiseke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d47f37d-dda7-4d8f-8537-93c33e3ab668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e39984-1340-43c4-a387-0d265e7d0340","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_Szinmuveszeti_a_szinmuveszetiseke","timestamp":"2020. június. 21. 16:24","title":"Színművészetis tüntetés: csak egy \"liberális fészek\" felszámolása, vagy értelme is van az SZFE átalakításának? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","shortLead":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","id":"20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939b5c8-93b6-4fe2-807f-0e584a790fad","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. június. 22. 09:01","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak, két beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9873d918-6706-47b3-9c01-f02354e3526a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délutánra hirdettek meg tüntetést a Színművészeti hallgatói - egyetemük védelmében. Fotósaink képein követheti, hányan gyűltek össze, kik voltak, kereshet ismert arcokat.","shortLead":"Vasárnap délutánra hirdettek meg tüntetést a Színművészeti hallgatói - egyetemük védelmében. Fotósaink képein...","id":"20200621_Ez_zajlik_a_Szinmuveszetinel__kepekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9873d918-6706-47b3-9c01-f02354e3526a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35415232-0b91-49b6-81e5-7a9e65984ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Ez_zajlik_a_Szinmuveszetinel__kepekben","timestamp":"2020. június. 21. 16:36","title":"Ez történt a Színművészetinél - képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]