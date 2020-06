Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","shortLead":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","id":"20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f515210-651d-4ebf-b7da-691208b39fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","timestamp":"2020. június. 26. 10:47","title":"Hallgassa, hogyan nyuszog egy babamókus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62604c7-e488-44dd-85a9-28b0ebbdc8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt a születésnapja.\r

\r

","shortLead":"Nemrég volt a születésnapja.\r

\r

","id":"20200625_Hihetetlen_kort_ert_meg_a_vilag_legidosebb_golden_retrievere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62604c7-e488-44dd-85a9-28b0ebbdc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa775948-b33e-47b7-a8fd-d5a32d370918","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Hihetetlen_kort_ert_meg_a_vilag_legidosebb_golden_retrievere","timestamp":"2020. június. 25. 10:24","title":"Hihetetlen kort ért meg a világ legidősebb golden retrievere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f7db0a-10a3-45de-b5c2-5af092f86040","c_author":"Tesco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Megkerestünk egy, az önálló életet most kezdő fiatalt, Zsófit, hogy meséljen ennek az időszaknak az egyik legnagyobb kihívásáról: a költések, kiadások tervezéséről és a pénz beosztásának nehézségéről. Ilyen élethelyzetben elsőrendű a pénzügyi tudatosság, így Zsófit elvittük egy pénzügyi szakértőhöz, hogy spórolási tanácsokkal, lehetőségekkel segítsen neki. A frissen megszerzett tudást pedig a gyakorlatban is kipróbáltuk vele.","shortLead":"Megkerestünk egy, az önálló életet most kezdő fiatalt, Zsófit, hogy meséljen ennek az időszaknak az egyik legnagyobb...","id":"20200622_Suru_fillerek_tudatos_koltesek__mire_figyeljunk_ha_sporolni_szeretnenk_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f7db0a-10a3-45de-b5c2-5af092f86040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8f2bad-a53f-43bb-8312-67a9c453193a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200622_Suru_fillerek_tudatos_koltesek__mire_figyeljunk_ha_sporolni_szeretnenk_video","timestamp":"2020. június. 25. 11:30","title":"Sűrű fillérek, tudatos költések – mire figyeljünk, ha spórolni szeretnénk? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az egyéni vállalkozók aktivitásán látszik, hogy már jövünk ki a válságból – állítja az MNB inflációs jelentése. A jegybank szerint idén nőni fog a GDP, a munkanélküliség az év végére már alig lesz rosszabb, mint a járvány előtt volt, de a béremelkedés lassulásán látszik majd egy ideig a krízis.","shortLead":"Az egyéni vállalkozók aktivitásán látszik, hogy már jövünk ki a válságból – állítja az MNB inflációs jelentése...","id":"20200625_MNB_gdp_novekedes_inflacios_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af343376-f6ff-4b3b-8734-462ab1ec5f97","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_MNB_gdp_novekedes_inflacios_jelentes","timestamp":"2020. június. 25. 11:33","title":"MNB: Szó sincs recesszióról, növekedni fog idén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekültek, intézetisek és szegények vannak veszélyben. Több áldozatsegítésre van szükség, és civilekre.","shortLead":"A menekültek, intézetisek és szegények vannak veszélyben. Több áldozatsegítésre van szükség, és civilekre.","id":"20200626_Erositett_Magyarorszag_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0cffe0-ff70-423b-b1c7-01dfabe45787","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Erositett_Magyarorszag_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2020. június. 26. 13:17","title":"Erősített Magyarország az emberkereskedelem ellen, de még kritizálják az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztérium szerint legalább 20 olyan nagy techcég van Kínában, amelyekhez a hadseregnek is közük van.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium szerint legalább 20 olyan nagy techcég van Kínában, amelyekhez a hadseregnek is közük...","id":"20200625_egyesult_allamok_huawei_kina_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce896303-bb44-412b-a481-e2d5442b800d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_egyesult_allamok_huawei_kina_hadsereg","timestamp":"2020. június. 25. 10:03","title":"Az amerikaiak szerint a Huaweit a kínai hadsereg támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint \"elfogadhatatlanul hosszú várakozási idő” van Záhonynál. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint \"elfogadhatatlanul hosszú várakozási idő” van Záhonynál. ","id":"20200625_Szijjarto_atkelo_a_magyarukran_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f25d3-71b9-4ae2-8aee-23a0d56a4f76","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Szijjarto_atkelo_a_magyarukran_hatar","timestamp":"2020. június. 25. 13:34","title":"Megnyílik az összes átkelő a magyar–ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felügyelet az ismert szabálytalanságok ellenére 2014 végéig hagyta működni a Széchenyi Bankot, sőt közben az állam bevásárolta magát 3 milliárd forinttal. A felügyelet 2015 elején tett feljelentést, öt év kellett, hogy a nyomozás letartóztatásokhoz vezessen. Közben több érintett állami és NER-háttéremberi pozíciókban sürgölődött.","shortLead":"A felügyelet az ismert szabálytalanságok ellenére 2014 végéig hagyta működni a Széchenyi Bankot, sőt közben az állam...","id":"20200625_Az_egesz_NERnek_kinos_a_Szechenyi_Bankbotrany_mert_sok_benne_a_mikutyankkolyke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f27c15-022c-4fa7-b57e-cc4ffc1ff25a","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Az_egesz_NERnek_kinos_a_Szechenyi_Bankbotrany_mert_sok_benne_a_mikutyankkolyke","timestamp":"2020. június. 25. 12:00","title":"Az egész NER-nek kínos a Széchenyi Bank-botrány, mert sok benne a \"mi-kutyánk-kölyke\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]