[{"available":true,"c_guid":"c3de0894-2d84-423b-b935-c7d54ebe3bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabad sajtóért tenni kell.","shortLead":"A szabad sajtóért tenni kell.","id":"20200725_Mero_bizik_abban_hogy_gyulnek_a_szazmilliok_az_uj_Indexre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3de0894-2d84-423b-b935-c7d54ebe3bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83187c-4cf2-4518-8bb8-6cbc89a4d094","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Mero_bizik_abban_hogy_gyulnek_a_szazmilliok_az_uj_Indexre","timestamp":"2020. július. 25. 14:27","title":"Mérő bízik abban, hogy gyűlnek a százmilliók az új Indexre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra sokáig nem megy még ember, így a különleges a Korolev-krátert is csak a műholdfelvételek alapján lehet vizsgálni. A tudósok azonban mindent elkövetnek, hogy ez a megfigyelés is élmény legyen.","shortLead":"A Marsra sokáig nem megy még ember, így a különleges a Korolev-krátert is csak a műholdfelvételek alapján lehet...","id":"20200726_mars_korolev_krater_vizjeg_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e780e5f3-3a6d-4406-b67a-519440b25623","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_mars_korolev_krater_vizjeg_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2020. július. 26. 20:03","title":"Ezen a videón közelebbről megnézheti a Mars egyik legérdekesebb a részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani.","shortLead":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál...","id":"20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd696565-6ab9-4d64-9d67-633b07698a16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","timestamp":"2020. július. 26. 17:42","title":"Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebestyén Balázs műsorvezető egy adásban arról beszélt, vannak háziorvosok, akik ötezer forintért engedik, hogy újból jogosítványhoz jussanak az idős gépkocsivezetők.","shortLead":"Sebestyén Balázs műsorvezető egy adásban arról beszélt, vannak háziorvosok, akik ötezer forintért engedik, hogy újból...","id":"20200727_haziorvosok_jogositvany_idos_sofor_sebestyen_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab68b15-68e4-48e1-94b2-014d9cd30ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_haziorvosok_jogositvany_idos_sofor_sebestyen_balazs","timestamp":"2020. július. 27. 12:55","title":"A háziorvosok szerint Sebestyén Balázs durván sértő és rágalmazó kijelentést tett rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe768477-e4f3-4f5e-bcb8-9cbfbbb67721","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Két nagyon eltérő karakterű japán testvér, melyek közös vonása a fejlett hibrid technika és az ennek köszönhető szerény fogyasztás. Kipróbáltuk a GR Sport és Trek kivitelű új Corollát.","shortLead":"Két nagyon eltérő karakterű japán testvér, melyek közös vonása a fejlett hibrid technika és az ennek köszönhető szerény...","id":"20200725_uj_toyota_corolla_gr_sport_trek_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe768477-e4f3-4f5e-bcb8-9cbfbbb67721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406179a8-abd8-48e7-8081-ee67da39e380","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_uj_toyota_corolla_gr_sport_trek_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 25. 16:00","title":"A sportos és a puttonyos terepes: éhezőművész új hibrid Toyota Corollákat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet a kispadon csapata szombati találkozóján, ami az újrakezdést követő első fellépése lesz címvédő együttesének.","shortLead":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet...","id":"20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07dc373-999a-409b-b382-f42e497d70f9","keywords":null,"link":"/sport/20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","timestamp":"2020. július. 25. 15:40","title":"Xavi pozitív vírustesztje miatt nem ülhet le a kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába. Ezt tette nemrég is, a harmadik alkalommal, a CNN pedig kigyűjtött 32 groteszk beszólást.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába...","id":"20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3a86ab-ac76-4476-8466-fb2592b5aab5","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","timestamp":"2020. július. 25. 17:33","title":"Trump legbizarrabb mondatai – a CNN szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","shortLead":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","id":"20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cf2a2-af05-4da3-a522-30c9b0122455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","timestamp":"2020. július. 26. 20:10","title":"Vezetés közben videózta a Volánbusz sofőrje, ahogy áthajt a vízátfolyásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]