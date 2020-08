Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","shortLead":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","id":"20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f07cb-8c39-44d4-8b59-13588923c2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:39","title":"A magyar nagykövetség épületét is megtépázta a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93440b7c-dc1a-4d9d-be92-4455c247f82d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos: rövid nyűglődés után lehúzza a rolót a Google zeneszolgáltatása. A Play Music helyét a YouTube saját megoldása veszi át.","shortLead":"Immár biztos: rövid nyűglődés után lehúzza a rolót a Google zeneszolgáltatása. A Play Music helyét a YouTube saját...","id":"20200805_google_play_music_zenehallgatas_telefonrol_youtube_music","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93440b7c-dc1a-4d9d-be92-4455c247f82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37494234-01ec-4347-b1bf-658d4e24c557","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_google_play_music_zenehallgatas_telefonrol_youtube_music","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:40","title":"Ennyi volt, megszűnik a Google Play Zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","shortLead":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","id":"20200804_robbanas_Bejrut_libanon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ea6051-44c7-45cf-91c3-3156d9f2d8d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_robbanas_Bejrut_libanon","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:04","title":"Óriási robbanás történt Bejrútban, több ezer sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jogszabályok nem teszik lehetővé építési beruházások közbeszerzéseinél a jelentkezők 8 évnél régebbi referenciamunkáinak figyelembevételét, a BKK mégis 10 éves referenciaidővel írta ki a Lánchíd-tendert. Ide kapcsolódó érdekesség: decemberben lesz 9 éve, hogy véget ért a Margit híd felújítása, amit a Simicska-féle Közgép, a Strabag és az A-Híd csináltak.","shortLead":"A jogszabályok nem teszik lehetővé építési beruházások közbeszerzéseinél a jelentkezők 8 évnél régebbi...","id":"20200804_Kormanyrendelet_alapjan_dobtak_vissza_a_Lanchid_felujitasanak_kozbeszerzeset_a_BKKnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c0fa46-65d4-4d1c-8139-da31da9c9f0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Kormanyrendelet_alapjan_dobtak_vissza_a_Lanchid_felujitasanak_kozbeszerzeset_a_BKKnak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:15","title":"Kormányrendelet miatt dobták vissza a Lánchíd közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62122f5-ecfc-4055-8683-38c499e44091","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyvenegy emberről már bebizonyosodott, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"Negyvenegy emberről már bebizonyosodott, hogy elkapta a kórt.","id":"20200804_koronavirus_jarvany_fertozes_norvegia_turistahajo_roald_amundsen_tromso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62122f5-ecfc-4055-8683-38c499e44091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540f58b6-4b83-449e-abd7-ebf11ab6044f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_koronavirus_jarvany_fertozes_norvegia_turistahajo_roald_amundsen_tromso","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:28","title":"Többtucatnyi koronavírus-fertőzöttet találtak egy norvég turistahajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a bíróság a 368 millió forintos csalással gyanúsított csengeri nő letartóztatását.","shortLead":"Elrendelte a bíróság a 368 millió forintos csalással gyanúsított csengeri nő letartóztatását.","id":"20200805_letartoztatas_csengeri_orokosno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1eb5a-9027-4d5e-831c-e0e69ca47ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_letartoztatas_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:04","title":"Ismét rács mögött van a csengeri \"örökösnő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4fa412-c4df-4ca0-83ad-6a7c36ce9dfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Fabio Jakobsent honfitársa ütötte ki a pályáról.","shortLead":"Fabio Jakobsent honfitársa ütötte ki a pályáról.","id":"20200805_kerekpar_bukas_mesterseges_koma_fabio_jakobsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4fa412-c4df-4ca0-83ad-6a7c36ce9dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a45ba3-deb5-4642-a30c-c51c45c3be11","keywords":null,"link":"/sport/20200805_kerekpar_bukas_mesterseges_koma_fabio_jakobsen","timestamp":"2020. augusztus. 05. 22:39","title":"Borzalmas bukás után mesterséges kómában van a kerékpáros holland bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és a posztra egy fideszes, egy momentumos, illetve egy független képviselőt ajánl. Balogh szerint a felvételt megvágták, így lemaradt az róla, amikor arról beszélt, hogy a reméli nem a fideszes jelöltet fogják támogatni a képviselők.","shortLead":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett...","id":"20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6806ace2-063c-4842-9d8e-72a80e3775bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:31","title":"Tovább gyűrűzik a gödi ellenzéki balhé: a DK előállt egy hangfelvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]