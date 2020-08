Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben alakulhat viszont a demokráciák sorsa. Így vélekedik Yascha Mounk, a populizmus szakértője. ","shortLead":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben...","id":"20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24988e22-ccac-4353-9b49-885723dcb7b8","keywords":null,"link":"/360/20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:30","title":"Foreign Affairs: Kemény idők jönnek a populistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","shortLead":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","id":"20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c20bc-8511-4bbc-8a76-1b6a36847ab5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:19","title":"Sikerült megfékezni a járványos gyermekbénulást Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b03957-1dd3-4197-99e4-28744705fe64","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi oldalán szólt a két színműs osztályfőnökét bírálókhoz Stohl András.\r

","shortLead":"A gondatlan tárolás miatt vagy egyéb baleset okán történt, hagyományos – azaz nem nukleáris – robbanások jó százéves...","id":"20200826_Ammoniumnitratrobbanasok_tortenete__a_bejruti_a_3_legnagyobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7ddb68-5b22-4ced-91b3-07a4735f6a69","keywords":null,"link":"/360/20200826_Ammoniumnitratrobbanasok_tortenete__a_bejruti_a_3_legnagyobb","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:00","title":"Robbanástörténet: A bejrúti volt a 3. legnagyobb nem nukleáris detonáció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bélben élő baktériumok aránya eltér az idős és fiatal, valamint a rossz és jó memóriájú kutyák között az ELTE etológusai és mikrobiológusai által végzett vizsgálat szerint. Mivel a bélbaktériumok befolyásolják az anyagcserét és az agy működését, a kutatásnak egészségügyi jelentősége is lehet.","shortLead":"A bélben élő baktériumok aránya eltér az idős és fiatal, valamint a rossz és jó memóriájú kutyák között az ELTE...","id":"20200825_elte_kutatas_kutya_oregedes_memoria_belbakterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc04f92-8e92-4ca3-99bd-c0b744e198e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_elte_kutatas_kutya_oregedes_memoria_belbakterium","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:03","title":"Az ELTE kutatói összefüggést találtak a kutyák öregedése és bélbaktériumai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy tokodi férfi ellen, aki rendszeresen bántalmazta a vele élő nőt, volt, hogy gumibottal esett neki.","shortLead":"Vádat emeltek egy tokodi férfi ellen, aki rendszeresen bántalmazta a vele élő nőt, volt, hogy gumibottal esett neki.","id":"20200825_Tokod_bantalmazas_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7c381-1a0c-43ca-82ab-42a2bf272bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Tokod_bantalmazas_vademeles","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:54","title":"Nem ízlett neki a vacsora, eltörte az élettársa kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]