[{"available":true,"c_guid":"dabab11e-5766-40cb-9d99-e7d59dc6ab3e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Meglehetősen logikátlannak tűnik az, hogy melyik közoktatási intézményben rendelnek el távoktatást vagy küldenek haza osztályokat koronavírus-fertőzés miatt a hatóságok. Ennél is nagyobbnak tűnik a fejetlenség az állami vírusteszteknél. ","shortLead":"Meglehetősen logikátlannak tűnik az, hogy melyik közoktatási intézményben rendelnek el távoktatást vagy küldenek haza...","id":"20200915_koronavirus_teszteles_a_gyakorlatban_mentok_iskolak_es_fertozesek_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dabab11e-5766-40cb-9d99-e7d59dc6ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d572d3b4-6972-4e7b-86fd-3b56093a5491","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_teszteles_a_gyakorlatban_mentok_iskolak_es_fertozesek_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:30","title":"Következetlenségek az iskolákban, csúszó tesztelések – nehezen birkózik a járvánnyal a bürokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan paravánnal – elválasztani a gyerekeket a helyes megoldást tartalmazó papírtól. Sokkal egyszerűbb módon is megoldható, hogy ne legyen kedvük puskázni.","shortLead":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan...","id":"202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f15cbb-bb98-4a54-992e-809c59da3c86","keywords":null,"link":"/360/202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:00","title":"Meglepően egyszerű módszer puskázás ellen: egy varázspálca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fc8fd2-6f42-45c4-87bd-cdcd3172c5d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult. ","id":"20200915_meresz_kulsot_kapott_a_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc8fd2-6f42-45c4-87bd-cdcd3172c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffc8aa0-13ee-496f-ba9d-d4858aa53f54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_meresz_kulsot_kapott_a_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:21","title":"Merész külsőt kapott a teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Január 1-től kötelező lesz biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.","shortLead":"Január 1-től kötelező lesz biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.","id":"20200915_bankkartya_bolt_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc2d06-ef1f-418a-9abf-fdae00e32ae6","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_bankkartya_bolt_uzlet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:24","title":"Alig nő a bankkártya-elfogadó üzletek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","shortLead":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","id":"20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f43dd33-d37c-4813-9ca4-f37c08c6a731","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:45","title":"A rákjárást is tudni fogja az elektromos autóként visszatérő Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85649f6-4af4-4977-abfe-045675162934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az \"Igazság, erő, felemelkedés\" kampányban. És ez csak egy csepp a tengerben, hiszen a kormány

több tízmilliárdot költött az utóbbi időszakban olyan hirdetésekre, amelyeknek az értelmét nagyítóval kell keresni.","shortLead":"Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az \"Igazság, erő, felemelkedés\" kampányban. És ez csak egy csepp...","id":"20200914_alapjogokert_kozpont_kampany_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85649f6-4af4-4977-abfe-045675162934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514fccf-8951-4923-9f69-fb16646ebbbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_alapjogokert_kozpont_kampany_video","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:15","title":"Az Alapjogokért Központ sem tudja még, mennyibe kerül a kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","shortLead":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","id":"20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702a5f5-eccd-4052-abe8-5b99c912ff98","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:28","title":"Hét osztályt hazaküldtek Pécsen egy iskolából egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a kilencezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a kilencezret.","id":"20200915_koronavirus_magyarorszag_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30be2b-cb7e-4d22-a8c4-9b5eaf40a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_magyarorszag_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:08","title":"726 új magyar fertőzött van, és meghalt négy beteg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]