Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon hogy került oda?","shortLead":"Vajon hogy került oda?","id":"20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c950d4-4b7c-4731-93ed-bc3dc5ebbda1","keywords":null,"link":"/elet/20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:42","title":"Fejjel lefelé ereszcsatornába szorult macskát mentettek a kiskőrösi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatokkal élt vissza és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket az előző országgyűlési választáson két nő, akik ellen most emeltek vádat. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz.","shortLead":"Adatokkal élt vissza és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket az előző országgyűlési választáson két nő, akik...","id":"20200917_vademeles_valasztas_rendje_elleni_buntett_hamis_ajanloivek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5259f069-08f9-459e-ae06-dcc2c7b96d86","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_vademeles_valasztas_rendje_elleni_buntett_hamis_ajanloivek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:35","title":"Vádat emeltek a törpepártokat hamis ajánlóívekkel segítő csalók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kedden kiment hozzájuk a hivatal, megkapták a tájékoztatást, volt kontaktkutatás, az érintett osztályok tanulóit hazaküldték.","shortLead":"Kedden kiment hozzájuk a hivatal, megkapták a tájékoztatást, volt kontaktkutatás, az érintett osztályok tanulóit...","id":"20200916_koronavirus_oktatas_iskolak_miskolci_kaffka_margit_altalanos_iskola_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c56ef7-4b14-4c31-ac6e-867b3aa89e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_oktatas_iskolak_miskolci_kaffka_margit_altalanos_iskola_hivatal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:30","title":"Lehiggadt a járványhelyzet miatt segélykérő felhívást közzétévő iskolavezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De felkerült Bécs is azoknak a kockázatos területek listájára Németországban.","shortLead":"De felkerült Bécs is azoknak a kockázatos területek listájára Németországban.","id":"20200916_Karantenlistara_kerult_Budapest_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150f839-0314-4637-bdea-a7246ea80fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Karantenlistara_kerult_Budapest_Nemetorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:07","title":"Karanténlistára került Budapest Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Nem sikerült támogató nyilatkozatot elfogadni a Magyar Teátrumi Társaságnak elnökük, Vidnyánszky Attila mellett. Egy néhány mondatos szöveget ugyan elkészítettek, de maga a kuratórium elnöke kérte, hogy ne adják ki. ","shortLead":"Nem sikerült támogató nyilatkozatot elfogadni a Magyar Teátrumi Társaságnak elnökük, Vidnyánszky Attila mellett...","id":"20200916_Vidnyanszky_mellol_leghusegesebb_hivei_is_kifarolnanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f75009-1e3e-4e8d-b178-a427f8a03d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Vidnyanszky_mellol_leghusegesebb_hivei_is_kifarolnanak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:59","title":"Vidnyánszky mellől leghűségesebb hívei is kifarolnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","shortLead":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","id":"20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071d7d64-ef30-41a6-b60e-bdae1f3f2124","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:10","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelenti a kormánydöntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekorddal zárta előző hetét az állami lottótársaság, a forgalomnövekedést elsősorban a sportfogadás adta. A Tippmixpro olyan erős héten van túl, amilyen indulása óta nem volt. ","shortLead":"Rekorddal zárta előző hetét az állami lottótársaság, a forgalomnövekedést elsősorban a sportfogadás adta. A Tippmixpro...","id":"20200917_szerencsejatek_rekord_sportfogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7438c4c-b733-48f2-8846-6e0b4f2990d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_szerencsejatek_rekord_sportfogadas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:31","title":"Felpörgött a sportfogadás, soha ennyi bevétele nem volt egy hét alatt a Szerencsejáték Zrt.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f30780-9b7b-44c3-a2ee-5280f53fbbac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vezető ellen többek között az volt a vád, hogy körülbelül 3,45 millió eurót kapott orosz sportolóktól azért, hogy doppingeseteket tussoljon el.","shortLead":"A vezető ellen többek között az volt a vád, hogy körülbelül 3,45 millió eurót kapott orosz sportolóktól azért...","id":"20200916_atletika_lamine_diack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f30780-9b7b-44c3-a2ee-5280f53fbbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddb163c-2dac-48bc-b5f3-3c1aaa285690","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_atletika_lamine_diack","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:51","title":"Két év börtönre ítélték a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egykori elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]