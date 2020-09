Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"906260b8-802d-4651-9e60-ea57ace2937c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előreláthatólag október 17-ig elmaradnak az előadások.\r

\r

","shortLead":"Előreláthatólag október 17-ig elmaradnak az előadások.\r

\r

","id":"20200917_koronavirus_jarvany_opera_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906260b8-802d-4651-9e60-ea57ace2937c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ab5ded-93ce-4269-9b1c-7c5b4d5b59fa","keywords":null,"link":"/elet/20200917_koronavirus_jarvany_opera_bezaras","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:29","title":"Bezár egy időre az Opera a koronavírus miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12 hónap feladatait tudta felsorolni. A koronavírus-járvány árnyékában nemcsak az egészségügy és a gazdaság helyreállítására jutott idő, az Európa Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy 40 százalékról 55 százalékra módosítják a 2030-ra kitűzött szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célt. A komoly kritikákból jutott Oroszországnak és a jogállamiságot megsértő tagállamoknak is. ","shortLead":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12...","id":"20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96a26a-a520-448e-9cb5-6f3d98acb685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:15","title":"Magyarországot nem említette, de Orbánnak is üzent Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A bika is tiltott anyag, és olyan drogok, amelyek még nincsenek Magyarországon.","shortLead":"A bika is tiltott anyag, és olyan drogok, amelyek még nincsenek Magyarországon.","id":"20200918_Tobb_mint_200_dizajnerdrog_kerult_listara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c2d76a-3f42-4d54-b573-a686808a587a","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Tobb_mint_200_dizajnerdrog_kerult_listara","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:45","title":"Több mint 200 dizájnerdrog került itthon tiltólistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar...","id":"20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbb5362-24d5-4ff5-ba4f-5499fbd54f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:15","title":"Kórházszövetség: Fokozatosan kell kiüríteni a kórházi ágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkaerőt kért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház Budapest Főváros Kormányhivatalától.","shortLead":"Munkaerőt kért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház Budapest Főváros Kormányhivatalától.","id":"20200916_koranyi_korhaz_szent_janos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef644599-6c06-43d7-b349-6b5b89dd3a85","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koranyi_korhaz_szent_janos_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 21:59","title":"Levélben kért segítséget a kormányhivataltól a Korányi és a Szent János Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit a Boeing 737 MAX repülőgépek tragédiái kapcsán. A vizsgálat eredménye alapján úgy tűnik, alapjaiban volt igen komoly probléma a típus engedélyeztetésével.","shortLead":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit...","id":"20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb149cf-9fe3-4102-a461-ac38b72da161","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:33","title":"Megszületett a vizsgálat eredménye: fatális hibák sorozata vezetett a Boeing 737 MAX repülők tragédiáihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem magánszemélyek esetében 100 millió forintnál nagyobb összegű adóhiányt állapítottak meg.

","shortLead":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem...","id":"20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1880b875-4863-4b4e-88b1-17a731f5f21f","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:55","title":"Berki Krisztián és Hajdú Péter volt cége is rajta van a NAV adóslistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla RegretsReporter néven adta ki a Firefoxra, valamint Google Chrome-ra is elérhető bővítményét, amellyel jelenthetjük, ha a YouTube algoritmusa kifogásolható tartalmakat ajánl.","shortLead":"A Mozilla RegretsReporter néven adta ki a Firefoxra, valamint Google Chrome-ra is elérhető bővítményét, amellyel...","id":"20200917_mozilla_youtube_bovitmeny_regretsreporter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19ba3e0-7246-462a-8825-ee9c575f99e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_mozilla_youtube_bovitmeny_regretsreporter","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:03","title":"Csinált a Mozilla egy új bővítményt, ön is segíthet rendet tenni a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]