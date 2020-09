Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9da88fdd-03c7-44f3-974f-1247f6460751","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Pécsi belvárosi ingatlanokkal gazdagodik a Matthias Corvinus Collegium.","shortLead":"Pécsi belvárosi ingatlanokkal gazdagodik a Matthias Corvinus Collegium.","id":"20200918_pecs_tombor_andras_tehetseggondozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da88fdd-03c7-44f3-974f-1247f6460751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e9854a-7032-484d-8051-c001ff912829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_pecs_tombor_andras_tehetseggondozo","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:08","title":"Pécsi épületeket is kap Tombor András tehetséggondozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. ","shortLead":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai...","id":"20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee36980-5c63-4969-8a17-aa83730048e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:30","title":"Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80cfd10-30e6-4aff-8a25-53803b252fee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy 77 évvel ezelőtt eltűnt tengeralattjárójának roncsait találhatta meg egy búvárcsapat Délkelet-Ázsiában. A felfedezés felszínre hozta a második világháború egyik kevéssé ismert történetét.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy 77 évvel ezelőtt eltűnt tengeralattjárójának roncsait találhatta meg egy búvárcsapat...","id":"20200918_uss_grenadier_tengeralattjaro_roncsai_2_vilaghaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80cfd10-30e6-4aff-8a25-53803b252fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abccf75d-c749-4c58-8d67-45b48d404a45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_uss_grenadier_tengeralattjaro_roncsai_2_vilaghaboru","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"77 éve eltűnt, 1499 tonnás tengeralattjáró roncsaira bukkantak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c0194-e881-4e44-ace1-538873b8df86","c_author":"Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Az ellenállás kis körei lettek a befektetőket mágnesként vonzó kies falvak és városkák lakói, sorra mondanak nemet a környezeti szempontokra fittyet hányó pénzembereknek. Nekik is üzent Orbán Viktor az augusztus 7-én aláírt kormányrendelettel.","shortLead":"Az ellenállás kis körei lettek a befektetőket mágnesként vonzó kies falvak és városkák lakói, sorra mondanak nemet...","id":"202038__lazado_falvak__civilek_es_befektetok__orban_csodaszere__kilatastalan_panorama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359c0194-e881-4e44-ace1-538873b8df86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4565697d-670e-4778-afb4-449b40274aa1","keywords":null,"link":"/360/202038__lazado_falvak__civilek_es_befektetok__orban_csodaszere__kilatastalan_panorama","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:00","title":"Lázadnak a balatoni falvak, de bizonyos befektetőkkel szemben védtelenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsági kutató augusztusban jelezte a Facebooknak: az ügyesebb hackerek könnyen ráláthatnak arra, ki milyen privát csoportnak a tagja.","shortLead":"Egy kiberbiztonsági kutató augusztusban jelezte a Facebooknak: az ügyesebb hackerek könnyen ráláthatnak arra, ki milyen...","id":"20200917_facebook_privat_csoport_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d4da77-d03b-4e80-87b6-b305fe4866b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_facebook_privat_csoport_hiba_bug","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:03","title":"Találtak két aggasztó hibát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot, a legvagyonosabb vállalkozók listájáról viszont töröltették a nevüket.","shortLead":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot...","id":"202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b282c21-dfbf-430b-a4c2-703a01ffa928","keywords":null,"link":"/360/202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:15","title":"Csak úgy ömlik a közpénz a Hell Energyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9a2976-4645-47a0-b8bb-8884d9829d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szép nagy lyukat nyitott ököllel a garázda.","shortLead":"Szép nagy lyukat nyitott ököllel a garázda.","id":"20200918_Volt_kulcsa_de_inkabb_szetverte_az_alberlete_ajtajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9a2976-4645-47a0-b8bb-8884d9829d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba52fd1-f3eb-4ae0-91aa-00221ea0dc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Volt_kulcsa_de_inkabb_szetverte_az_alberlete_ajtajat","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:26","title":"Volt kulcsa, de inkább szétverte az albérlete ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ba9a8f-1f19-4849-be38-cb21393fd1e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azoknak kell fizetniük a PCR-tesztért az államtitkár szerint, akik saját döntésükből mennek mintavételre.","shortLead":"Csak azoknak kell fizetniük a PCR-tesztért az államtitkár szerint, akik saját döntésükből mennek mintavételre.","id":"20200917_domotor_csaba_pcr_teszt_koronavirus_haziorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ba9a8f-1f19-4849-be38-cb21393fd1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfef713-0db5-4188-bafb-06d766f40894","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_domotor_csaba_pcr_teszt_koronavirus_haziorvos","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:42","title":"Dömötör szerint ha a háziorvos rendeli el a tesztelést, akkor ingyen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]